Spaans Baskenland in de herfst: jonge wijn, rustige stranden en gekleurde bossen

Bilbao is de grootste stad in Spaans Baskenland en had lang het imago van een grauwe industriële stad. Bilbao kreeg in 1997 een enorme toeristische boost door de komst van het Guggenheim Museum ontworpen door de Canadees-Amerikaanse architect Frank Gehry. Het museum met op de voorgrond een beeld van een reuzenspin van de hand van Louis Bourgeois is dé trekpleister in de stad. Maar liefhebbers van moderne architectuur komen verder nog aan hun trekken met onder andere het Congres- en Muziekpaleis uit 1999. Het Casa Viejo is dan weer een sfeervolle wijk met charmante straatjes, gezellige bars en aparte winkeltjes.

© Getty Images