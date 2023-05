Meditatie, marktjes en meer: 5 uitjes voor dit weekend

Wil je graag even tot rust komen in een oase van groen, een kunstwandeling maken of liever archeologische vondsten gaan bewonderen? Dit zijn onze vijf tips voor komend weekend.

Mediteren in het groen met Bruno Pieters

Je kunt je nog tot 24 september elke zondag onderdompelen in het Arboretum in Kalmthout voor meditatiesessies met Bruno Pieters. Hij ontdekte meditatie tijdens een sabbatjaar in India en intussen is het al meer dan 10 jaar zijn passie. In 2022 opende Pieters zijn eigen praktijk Twin Pines Classes in Kapellen. De opbrengsten van zijn meditatielessen in het Arboretum gaan naar het behoud en onderhoud van het groendomein.

Elke zondag tot en met 24 september, van 10:30 tot 11:30. Tickets kosten online € 11; aan de kassa betaal je €12. Toegang tot de tuin is inbegrepen. Tickets vind je hier.

Adres: Heuvel 8 2920 Kalmthout.

Mediteren in de groene omgeving van het Arboretum in Kalmthout. © Arboretum Kalmthout

My HandMade Market in Kessel-Lo

Hal5 in Kessel-Lo opent haar deuren voor een markt waar je allerlei handgemaakte producten kunt vinden van kleine bedrijfjes en creatieve ambachtslieden. Er is ook een extraatje voor de bezoekers: gratis AfroBeat Dance workshops en een Afrikaanse tribal make-upstand.

Zaterdag 27 mei van 11:00 tot 20:30. Gratis toegankelijk. Adres: Locomotievenstraat, 3010 Kessel-Lo.

Expo COMPAGNONS DE ROUTE | AARON-VICTOR PEETERS

Dit weekend is het je laatste kans om de kunstwerken van Aaron-Victor Peeters te gaan bezichtigen voor de Maand van het Park in Genk. De kunstenaar gaat met zijn eigen schilderijen, tekeningen en installaties in dialoog met het werk van zijn historische en hedendaagse compagnons de route. Hij laat zich daarvoor inspireren door 19de-eeuwse landschapsschilders, het station d’artistes Genck en zijn eigen overgrootvader.

Komende vrijdag, zaterdag en zondag, van 13:30 tot 17:30. Meer info vind je hier.

Adres: Henri Decleenestraat 21, 3600 Genk.

Bewonder de kunstwerken van Aaron-Victor Peeters tijdens een wandeling in Genk. © Stad Genk

Meadfest: Enter the Hive

Antwerpen organiseert deze zaterdag de tweede editie van Meadfest, het eerste bierfestival van de Benelux dat volledig in het teken staat van mede. Dat is een eeuwenoude alcoholische drank op basis van honing die aan een echte revival bezig is. De organisatoren van het festival brengen de beste mederijen van de Lage Landen samen om je verschillende soorten mede te laten proeven.

Zaterdag 27 mei van 13:00 tot 21:00 uur. Klik hier voor meer info en tickets.

Mede © Getty Images – Elizabeth Livermore

Archeologisch evenement in de Sint-Pietersabdij in Gent

Dit weekend vinden de archeologiedagen plaats op verschillende plaatsen over heel het land. In de Sint-Pietersabdij in Gent kun je terecht voor allerlei activiteiten, workshops en infostanden. Je kunt je verwachten aan onder andere een infomarkt, een kruisboogdemonstratie en proevertjes die je terugbrengen naar vroegmiddeleeuws Gent.

Zaterdag 27 mei 2023 van 11:00 tot 17:30. Hier vind je meer info.

Adres: Sint-Pietersplein 9, 9000 Gent.