In beeld: vakantiehuizen die opvallen door hun fraaie architectuur

Wil je je vakantie niet doorbrengen in een doorsnee vakantiewoning maar genieten van een door architecten vormgegeven en ingericht huis? Dat is precies wat architect Jan Hamer ook wilde. Hij besloot daarom in 2007 de website Urlaubsarchitektur te ontwikkelen waarop hij enkel fraaie en bijzondere vakantiewoningen aanbiedt die bovendien allemaal in een mooie omgeving liggen. Ondertussen telt de website zo'n vijfhonderd verblijven in landen als Italië, Duitsland, Kroatië, Nederland, Griekenland, België, Oostenrijk, Spanje, Zuid-Afrika, Sri Lanka, Turkije en Canada.

Ieder jaar publiceert Urlaubsarchitektur een overzicht van de vakantiewoningen die het best gewaardeerd worden door de gasten. Deze woningen in Duitsland, Denemarken, Zwitserland en Italië kregen dit jaar de beste cijfers.







Villa Vals © Iwan Baan, Urlaubsarchitektur Villa Vals







Villa Vals © Iwan Baan, Urlaubsarchitektur Villa Vals







Villa Vals © Iwan Baan, Urlaubsarchitektur Villa Vals







Villa Vals © Iwan Baan, Urlaubsarchitektur Villa Vals







Villa Vals © Iwan Baan, Urlaubsarchitektur Villa Vals







Villa Vals © Iwan Baan, Urlaubsarchitektur Villa Vals







Villa Vals © Iwan Baan, Urlaubsarchitektur Villa Vals







Villa Vals © Iwan Baan, Urlaubsarchitektur Villa Vals







Villa Vals © Iwan Baan, Urlaubsarchitektur Villa Vals







Villa Vals © Iwan Baan, Urlaubsarchitektur Villa Vals







Villa Vals © Iwan Baan, Urlaubsarchitektur Villa Vals







Villa Vals © Iwan Baan, Urlaubsarchitektur Villa Vals







Villa Vals © Iwan Baan, Urlaubsarchitektur Villa Vals







Das Birki © Fria Hagen, Urlaubsarchitektur Das Birki







Das Birki © Fria Hagen, Urlaubsarchitektur Das Birki







Das Birki © Fria Hagen, Urlaubsarchitektur Das Birki







Das Birki © Fria Hagen, Urlaubsarchitektur Das Birki







Das Birki © Fria Hagen, Urlaubsarchitektur Das Birki







Das Birki © Fria Hagen, Urlaubsarchitektur Das Birki







Das Birki © Fria Hagen, Urlaubsarchitektur Das Birki







Das Birki © Fria Hagen, Urlaubsarchitektur Das Birki







Das Birki © Fria Hagen, Urlaubsarchitektur Das Birki







Das Birki © Fria Hagen, Urlaubsarchitektur Das Birki







Das Birki © Fria Hagen, Urlaubsarchitektur Das Birki







Das Birki © Fria Hagen, Urlaubsarchitektur Das Birki







Das Birki © Fria Hagen, Urlaubsarchitektur Das Birki







Das Birki © Fria Hagen, Urlaubsarchitektur Das Birki







Das Dünenhaus © Alexandra Bub, Urlaubsarchitektur Das Dünenhaus







Das Dünenhaus © Alexandra Bub, Urlaubsarchitektur Das Dünenhaus







Das Dünenhaus © Alexandra Bub, Urlaubsarchitektur Das Dünenhaus







Das Dünenhaus © Alexandra Bub, Urlaubsarchitektur Das Dünenhaus







Das Dünenhaus © Alexandra Bub, Urlaubsarchitektur Das Dünenhaus







Das Dünenhaus © Alexandra Bub, Urlaubsarchitektur Das Dünenhaus







Das Dünenhaus © Alexandra Bub, Urlaubsarchitektur Das Dünenhaus







Das Dünenhaus © Alexandra Bub, Urlaubsarchitektur Das Dünenhaus







Das Dünenhaus © Alexandra Bub, Urlaubsarchitektur Das Dünenhaus







Das Dünenhaus © Alexandra Bub, Urlaubsarchitektur Das Dünenhaus







Das Dünenhaus © Alexandra Bub, Urlaubsarchitektur Das Dünenhaus







Ferienhaus Siegfried © Elena Kraemer, Urlaubsarchitektur Ferienhaus Siegfried







Ferienhaus Siegfried © Elena Kraemer, Urlaubsarchitektur Ferienhaus Siegfried







Ferienhaus Siegfried © Elena Kraemer, Urlaubsarchitektur Ferienhaus Siegfried







Ferienhaus Siegfried © Elena Kraemer, Urlaubsarchitektur Ferienhaus Siegfried







Ferienhaus Siegfried © Elena Kraemer, Urlaubsarchitektur Ferienhaus Siegfried







Ferienhaus Siegfried © Elena Kraemer, Urlaubsarchitektur Ferienhaus Siegfried







Ferienhaus Siegfried © Elena Kraemer, Urlaubsarchitektur Ferienhaus Siegfried







Ferienhaus Siegfried © Elena Kraemer, Urlaubsarchitektur Ferienhaus Siegfried







Ferienhaus Siegfried © Elena Kraemer, Urlaubsarchitektur Ferienhaus Siegfried







Ferienhaus Siegfried © Elena Kraemer, Urlaubsarchitektur Ferienhaus Siegfried







Ferienhaus Siegfried © Elena Kraemer, Urlaubsarchitektur Ferienhaus Siegfried







Ferienhaus Siegfried © Elena Kraemer, Urlaubsarchitektur Ferienhaus Siegfried







Ferienhaus Siegfried © Elena Kraemer, Urlaubsarchitektur Ferienhaus Siegfried







Ferienhaus Siegfried © Elena Kraemer, Urlaubsarchitektur Ferienhaus Siegfried







Ferienhaus Siegfried © Elena Kraemer, Urlaubsarchitektur Ferienhaus Siegfried







Ferienhaus Siegfried © Elena Kraemer, Urlaubsarchitektur Ferienhaus Siegfried







Ferienhaus Siegfried © Elena Kraemer, Urlaubsarchitektur Ferienhaus Siegfried







Ferienhaus Siegfried © Elena Kraemer, Urlaubsarchitektur Ferienhaus Siegfried







NewHaus © Daniel Faro, Urlaubsarchitektur NewHaus in Dierhagen-Neuhaus in Mecklenburg-Vorpommern







NewHaus © Daniel Faro, Urlaubsarchitektur NewHaus







NewHaus © Daniel Faro, Urlaubsarchitektur NewHaus







NewHaus © Daniel Faro, Urlaubsarchitektur NewHaus







NewHaus © Daniel Faro, Urlaubsarchitektur NewHaus







NewHaus © Daniel Faro, Urlaubsarchitektur NewHaus







NewHaus © Daniel Faro, Urlaubsarchitektur NewHaus







NewHaus © Daniel Faro, Urlaubsarchitektur NewHaus







NewHaus © Daniel Faro, Urlaubsarchitektur NewHaus







NewHaus © Daniel Faro, Urlaubsarchitektur NewHaus







NewHaus © Daniel Faro, Urlaubsarchitektur NewHaus







NewHaus © Daniel Faro, Urlaubsarchitektur NewHaus







NewHaus © Daniel Faro, Urlaubsarchitektur NewHaus







NewHaus © Daniel Faro, Urlaubsarchitektur NewHaus







Black&Bright © Andrea Gatzke, Urlaubsarchitektur Black&Bright







Black&Bright © Andrea Gatzke, Urlaubsarchitektur Black&Bright







Black&Bright © Andrea Gatzke, Urlaubsarchitektur Black&Bright







Black&Bright © Andrea Gatzke, Urlaubsarchitektur Black&Bright







Black&Bright © Andrea Gatzke, Urlaubsarchitektur Black&Bright







Black&Bright © Andrea Gatzke, Urlaubsarchitektur Black&Bright







Black&Bright © Andrea Gatzke, Urlaubsarchitektur Black&Bright







Black&Bright © Andrea Gatzke, Urlaubsarchitektur Black&Bright







Cascine Crema © Andrea Chiesa, Urlaubsarchitektur Cascine Crema







Cascine Crema © Andrea Chiesa, Urlaubsarchitektur Cascine Crema







Cascine Crema © Andrea Chiesa, Urlaubsarchitektur Cascine Crema







Cascine Crema © Andrea Chiesa, Urlaubsarchitektur Cascine Crema







Cascine Crema © Andrea Chiesa, Urlaubsarchitektur Cascine Crema







Cascine Crema © Andrea Chiesa, Urlaubsarchitektur Cascine Crema







Cascine Crema © Andrea Chiesa, Urlaubsarchitektur Cascine Crema







Cascine Crema © Andrea Chiesa, Urlaubsarchitektur Cascine Crema







Cascine Crema © Andrea Chiesa, Urlaubsarchitektur Cascine Crema







Cascine Crema © Andrea Chiesa, Urlaubsarchitektur Cascine Crema







Cascine Crema © Andrea Chiesa, Urlaubsarchitektur Cascine Crema







Cascine Crema © Andrea Chiesa, Urlaubsarchitektur Cascine Crema







Cascine Crema © Andrea Chiesa, Urlaubsarchitektur Cascine Crema







Cascine Crema © Andrea Chiesa, Urlaubsarchitektur Cascine Crema







Cascine Crema © Andrea Chiesa, Urlaubsarchitektur Cascine Crema







Cascine Crema © Andrea Chiesa, Urlaubsarchitektur Cascine Crema







Cascine Crema © Andrea Chiesa, Urlaubsarchitektur Cascine Crema







Cascine Crema © Andrea Chiesa, Urlaubsarchitektur Cascine Crema







Cascine Crema © Andrea Chiesa, Urlaubsarchitektur Cascine Crema







Cascine Crema © Andrea Chiesa, Urlaubsarchitektur Cascine Crema







Cascine Crema © Andrea Chiesa, Urlaubsarchitektur Cascine Crema







Cascine Crema © Andrea Chiesa, Urlaubsarchitektur Cascine Crema







Cascine Crema © Andrea Chiesa, Urlaubsarchitektur Cascine Crema







Cascine Crema © Andrea Chiesa, Urlaubsarchitektur Cascine Crema







Cascine Crema © Andrea Chiesa, Urlaubsarchitektur Cascine Crema







Light House © Tina Stephansen, Studio 55, Urlaubsarchitektur Light House







Light House © Tina Stephansen, Studio 55, Urlaubsarchitektur Light House







Light House © Tina Stephansen, Studio 55, Urlaubsarchitektur Light House







Light House © Tina Stephansen, Studio 55, Urlaubsarchitektur Light House







Light House © Tina Stephansen, Studio 55, Urlaubsarchitektur Light House







Light House © Tina Stephansen, Studio 55, Urlaubsarchitektur Light House







Light House © Tina Stephansen, Studio 55, Urlaubsarchitektur Light House







Light House © Tina Stephansen, Studio 55, Urlaubsarchitektur Light House







Light House © Tina Stephansen, Studio 55, Urlaubsarchitektur Light House







Light House © Tina Stephansen, Studio 55, Urlaubsarchitektur Light House







Light House © Tina Stephansen, Studio 55, Urlaubsarchitektur Light House







Woodhouse © Tina Stephansen, Studio 55, Urlaubsarchitektur Woodhouse in Agger, Jutland, Denemarken







Woodhouse © Tina Stephansen, Studio 55, Urlaubsarchitektur Woodhouse







Woodhouse © Tina Stephansen, Studio 55, Urlaubsarchitektur Woodhouse







Woodhouse © Tina Stephansen, Studio 55, Urlaubsarchitektur Woodhouse







Woodhouse © Tina Stephansen, Studio 55, Urlaubsarchitektur Woodhouse







Woodhouse © Tina Stephansen, Studio 55, Urlaubsarchitektur Woodhouse







Woodhouse © Tina Stephansen, Studio 55, Urlaubsarchitektur Woodhouse







Woodhouse © Tina Stephansen, Studio 55, Urlaubsarchitektur Woodhouse







Woodhouse © Tina Stephansen, Studio 55, Urlaubsarchitektur Woodhouse







Woodhouse © Tina Stephansen, Studio 55, Urlaubsarchitektur Woodhouse







Woodhouse © Tina Stephansen, Studio 55, Urlaubsarchitektur Woodhouse







Woodhouse © Tina Stephansen, Studio 55, Urlaubsarchitektur Woodhouse







Woodhouse © Tina Stephansen, Studio 55, Urlaubsarchitektur Woodhouse







Woodhouse © Tina Stephansen, Studio 55, Urlaubsarchitektur Woodhouse







Woodhouse © Tina Stephansen, Studio 55, Urlaubsarchitektur Woodhouse







Woodhouse © Tina Stephansen, Studio 55, Urlaubsarchitektur Woodhouse







Woodhouse © Tina Stephansen, Studio 55, Urlaubsarchitektur Woodhouse







Woodhouse © Tina Stephansen, Studio 55, Urlaubsarchitektur Woodhouse







Woodhouse © Tina Stephansen, Studio 55, Urlaubsarchitektur Woodhouse