In beeld: de verborgen hoekjes van de aarde

De grootste grot ter wereld heeft een eigen rivier en beschikt zelfs over een tropisch regenwoud. De grot is hoog genoeg om een wolkenkrabber in te huisvesten. De eerste expeditie naar deze ondergrondse wereld vertrok in 2009. Pas sinds 2014 mogen er ook toeristen komen, maar de grot blijft wel extreem moeilijk te bereiken. Van de 150 omringende grotten, nabij de grens met Laos, is een groot deel nog steeds niet in kaart gebracht.