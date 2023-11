Hoteltest: Hoe bevalt The CORNR in Nieuwpoort?

Een goede slaapplek maakt een weekendje weg net dat tikkeltje leuker. Knack Weekend test regelmatig hotels, B&B’s of andere interessante logeeradressen op maximum een drietal uur van Brussel en maakt achteraf de balans op. Deze week: The CORNR in Nieuwpoort.

Waar? Op de hoek, of wat had u gedacht, aan de Albert 1-laan in Nieuwpoort, op zo’n 400 meter van de dijk en het strand. Type: Elegant, splinternieuw hotel, stijlvol design maar niet koud. Ideaal voor: uitwaaiweekends, een shoppingtrip-aan-zee, een paar dagen fietsen langs zee en door polders. Prijs: het hotel heeft dynamische prijzen, dus ze verschillen naargelang vraag en aanbod. Toen wij dit schreven, was dat 198€ per kamer. Website: Cornrhotel.be Waarom zou je er heen gaan? Omdat het een mooie plek is, in een kustgemeente die veel te bieden heeft.

Eerste indruk

Opvallende architectuur die met zijn moderne uitstraling opvalt aan onze ietwat rommelige Belgische Kust. We moesten even zoeken naar de receptie, die zich op de eerste verdieping bevind, maar de ontvangst was warm en vriendelijk en de autolift naar de parking zorgde voor de nodige hilariteit.

Interieur

Elegant en warm, smaakvolle maar vrij neutrale kunst aan de muur en veel bloemen. Het hotel heeft ook een subtiel gevoel voor humor. De bagageruimte is Daycare for luggage, de lift is de Easy way up, de trap de Sporty way up. Het zou flauw kunnen zijn, maar is het niet.

Kamers

Stijlvol en rustig van stijl. Een heerlijk bed, genoeg kastruimte voor een garderobe van een week of twee, een makkelijk te bedienen koffie-apparaat, een flat-screen tv met onder andere Netflix dat je welkom heet, en een klein maar fijn terras. De badkamer is mooi ingericht, met producten van Rituals, slippers, een fijne badjas en een apart toilet. Net als in veel hotelkamers, is het bedienen van de lichten een opdracht. Je kunt kiezen uit een aantal lichtcombinaties, van zonnetje en maantje tot lezen en een hartje. Dat laatste is waarschijnlijk bedoeld voor sexytime, maar werkt ook prima als je gewoon tv wil kijken. Probeer de lichten niet, zoals wij, te doven als je de kamer verlaat, ze gaan vanzelf uit als er geen beweging meer is.

Er zijn deluxe-kamers, maar ook (familie)suites, een VIP Wellness Penthouse en een appartement voor tien personen.

Eten en drinken

Het ontbijt is in buffetvorm, en is helemaal wat je kunt verwachten van een viersterrenhotel. Brood en veel lekkers voor erbij, fruit, granen, een paar vormen van ei, koffie én pancakes uit een machine (dat laatste is leuker dan het klinkt).

De bar zit tussen de receptie en de ontbijtruimte, en serveert lekkere cocktails. Perfect voor een laatste pitstop als het regent en je niet meer buiten wil.

Restaurant Nobla belooft culinaire excellentie en fine dining, dus onze verwachtingen liggen hoog. Ook omdat het interieur een succes is. Chic en smaakvol, met grote ronde banquettes die uitnodigen tot fijne avonden in goed gezelschap. De Raspberry & ginger collins mocktail en Dark & Stormy zijn veelbelovend, maar de tonijntartaar is iets te flets, de bediening soms ietwat bruusk en het dessert dat word aangekondigd als een citroentaartje, blijkt vol -lekkere- rode vruchten te zitten. De details zitten net niet juist voor een menu van 53€ of 64€, maar met wat aanpassingen kan dit de goede richting uit gaan.

Diensten

In de kelder zit een fraaie privé-spa, die je vanaf 89€ voor vier personen kunt reserveren, met een sauna, infraroodlampen en een stoombad. Perfect om stramme spieren te ontspannen na een stevige fietstocht of de stress van een werkweek uit te zweten. Er is ook een fitnessruimte met toestellen die zowaar niet lelijk zijn -toch uitzonderlijk- en vrij te gebruiken zijn door alle hotelgasten.

Parkeren kan in een ondergrondse parkeergarage waar je een autolift voor in moet. Er zijn ook fietsen te huur.

In de omgeving

Nieuwpoort-Bad is de laatste jaren een boeiende shoppingbestemming geworden en op 400 meter van The Cornr wandel je de dijk van Nieuwpoort-Bad op. Daar kan je ofwel richting Oostduinkerke stappen, ofwel voor een tourtje op de pier kiezen en in het weekend kan je met een kleine veerdienst de havengeul oversteken voor een wandeling richting Westende.

Om de hoek van The Cornr zit een tramhalte, waar je de kusttram naar Oostende of De Panne en alles daartussen neemt. Je kunt ook gewoon naar Nieuwpoort-Dorp trammen, waar je een reeks interessante restaurants en viswinkels vindt. Vlakbij het hotel zit ook een filiaal van Dierendonck, perfect voor een kamer- of strandpicknick.