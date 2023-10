Hoteltest: hoe bevalt het filmische Town Hall Hotel in Londen?

Een goede slaapplek maakt een weekendje weg net dat tikkeltje leuker. Knack Weekend test regelmatig hotels, B&B’s of andere interessante logeeradressen op maximum een drietal uur van Brussel en maakt achteraf de balans op. Deze week: boetiekhotel Town Hall in Oost-Londen.

Waar: In Oost-Londen, in de wijk Bethnal Green Type: Historisch vijfsterrenhotel in Edwardiaanse stijl Ideaal voor… solotrippers of koppels die op zoek zijn naar inspiratie tijdens een citytrip naar Londen Prijs: een standaard kamer vanaf 240 Euro per nacht Website: townhallhotel.com

Waarom zou je erheen gaan?

Als je op reis graag inspiratie opdoet, dan is het Town Hall Hotel absoluut de moeite. Vanaf het moment dat je dit gebouw betreedt met zijn indrukwekkende architectuur, waan je je als het ware in een ander tijdperk. Elk detail van het hotel, van het zwembad tot het restaurant, is doordrenkt van weelderige en doordachte decoratie. Het maakt je bezoek tot een echte ontsnapping uit de dagelijkse realiteit.

De eerste indruk

Ooit als eens naar een Sherlock Holmes-film gekeken? Een verblijf in het Town Hall Hotel geeft je het gevoel dat je rondloopt in zo’n film. De gedetailleerde houtbewerking, decoratieve tegels, antieke meubels en het personeel dat gekleed is in klassieke uniformen: elk element roept de sfeer op van het vroege Edwardiaanse tijdperk en draagt bij aan de filmische sfeer.

Geschiedenis

Dat ik dit hotel met een filmset vergelijk, is geen toeval. Het Town Hall Hotel heeft wel degelijk een belangrijke rol gespeeld bij de opnames van heel wat beroemde films zoals “Locke” met Tom Hardy, “Atonement”, of zelfs “Paddington”. Maar de geschiedenis van deze locatie gaat veel verder dan alleen de filmwereld.

Het Town Hall Hotel maakt eigenlijk deel uit van de Bethnal Green Town Hall, ontworpen door architect Percy Robinson. Het oorspronkelijke stadhuis werd gebouwd tussen 1910 en 1913 en diende als administratief centrum voor de gemeente Bethnal Green, met verschillende overheidskantoren en voorzieningen.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog transformeerde het nabijgelegen Bethnal Green Tube Station tot een schuilkelder tijdens luchtaanvallen, en Town Hall speelde een belangrijke rol bij de coördinatie van civiele verdedigingsinspanningen. Zo ook op 3 maart 1943. Toen vond het tragische Bethnal Green Tube Station-incident plaats, het dodelijkste burgerlijke incident van de Tweede Wereldoorlog in Groot-Brittannië. 173 mensen verloren toen hun leven. Gedurende deze oorlogsperiode vervulde het stadhuis een belangrijke administratieve en ondersteunende rol voor de slachtoffers.

Hierna volgde een periode waarin het Town Hall Hotel vooral diende als filmlocatie. De openbare ruimtes werden niet langer dagelijks gebruikt en raakten geleidelijk in verval. Er was weinig interesse van organisaties of particulieren in het gebouw, en de toekomst leek somber, totdat in 2007 ondernemer en hotelier Dr. Peng Loh het gebouw zag en er verliefd op werd. Hij lanceerde een uitgebreide restauratie van het oude stadhuis en transformeerde het tot het huidige luxe boetiekhotel Town Hall Hotel.

Interieur

Zeer indrukwekkend. Het interieur is de forte van dit hotel. Het hele gebouw is doordrenkt met Edwardiaanse, Art Deco en Midcentury elementen, die op een doordachte manier zijn samengevoegd, zonder dat het overweldigend aanvoelt. De marmeren geometrische vloeren, het houtwerk, de glas-in-looddecoratie zijn vooral een plezier om naar te kijken.

Kamers

Dit hotel telt ongeveer 100 kamers, variërend van weelderige suites tot comfortabele appartementen met een eigen kitchenette. De kamers zijn eerder stijvol en chique dan knus, wat gelukkig geen afbreuk doet aan het comfort. Het bed is namelijk enorm comfortabel. Verder zijn de kamers gedecoreerd in een tijdloze Midcentury stijl, met meubels van walnoothout. Wat meteen opvalt in onze kamer, zijn de imposante plafonds en het zachte, bijna groene licht dat een rustgevende sfeer creëert. Alleen de badkamers onderscheiden zich met hun moderne design in vergelijking met de rest van het hotel.

Eten en drinken

Dit hotel heeft zijn eigen toprestaurant met twee Michelin-sterren: ‘Da Terra’ (waar wij helaas niet konden dineren). Dan is er ook de Silk Weaver, dé plek voor een aperitiefje na het werk. Overdag kun je in de Assembly lounge terecht voor lekkere snacks en verfrissende drankjes. En als laatste is er ook nog Restaurant Elis, waar je kunt ontbijten en dineren.

Diensten

Er is een schitterend zwembad en een fitnessruimte, maar ze zijn allebei vrij klein. Het zwembad heeft een zeer mooi design, met glazen panelen in het dak. Wat opvallend is, is dat de fitnessruimte direct naast het zwembad ligt. Ze zijn geschieden door slechts een glazen wand. Ze zijn zelfs zo dichtbij elkaar dat je de damp van het zwembadwater kunt voelen terwijl je aan het sporten bent. Je kunt ook spa-behandelingen boeken zoals massages, manicuren en gezichtsbehandelingen, en je krijgt de service in je kamer. Ook niet geheel onbelangrijk: naar dit hotel mag je je viervoeter meenemen.

In de omgeving

In de directe omgeving van het Town Hall Hotel in Londen vind je Victoria Park, Brick Lane, en Shoreditch. Er zijn dus genoeg groene ruimtes, straatkunst, trendy winkels, een bruisend nachtleven en diverse eetgelegenheden, waardoor je een rijke culturele ervaring kunt opdoen. Ook noemenswaardig voor als je kinderen bij je hebt is het Museum of Childhood, waar je een uitgebreide collectie speelgoed en kindergerelateerde tentoonstellingen kunt verkennen.

Pluspunten – Prachtige architectuur – Ontzettend stijlvol en chique – Zeer vriendelijke en hulpvaardige medewerkers Minpunten – Een beetje afgelegen van het centrum (wat niet per se negatief is, want de buurt in Oost-Londen heeft meer te bieden dan je zou denken) – Het ontbijt bij Restaurant Elis was visueel geslaagd, maar niet bepaald smaakvol