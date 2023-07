Hoteltest: Château de Beaulieu, een oase van rust in Frankrijk

Een goede slaapplek maakt een weekendje weg nog net dat tikkeltje leuker. Knack Weekend test op regelmatige basis hotels, B&B’s of andere interessante logeeradressen en maakt achteraf de balans op. Deze week: het vijfsterrenhotel Château de Beaulieu in Busnes.

Waar Rue de Lillers, 62350 Busnes

Rue de Lillers, 62350 Busnes Type Klassevol hotel met een klassieke uitstraling

Klassevol hotel met een klassieke uitstraling Ideaal voor… Koppels op zoek naar rust, natuur en een keuken op sterrenniveau

Koppels op zoek naar rust, natuur en een keuken op sterrenniveau Prijs vanaf 266 euro per nacht voor een standaard tweepersoonskamer

vanaf 266 euro per nacht voor een standaard tweepersoonskamer Site lechateaudebeaulieu.fr

Waarom zou je hier willen logeren?

Het hotel ligt op 2 uur en 15 minuten rijden van Brussel en is dus een ideale uitvalsbasis om te ontsnappen aan de drukte van de stad, je gezin of je mailbox. Het kasteel ligt pal in het groen en wordt omgeven door prachtige tuinen. In het tweesterrenrestaurant kan je terecht voor fine dining.

De eerste indruk

Op deze plek hangt een zeldzaam soort rust. Bij aankomst treffen we een stralende zon, geruisloze grasmaaiers, fluitende vogels en een hartelijk welkom van de vrouw des huizes, Delphine Dufossé.

De geschiedenis van de plek

Tot een paar jaar geleden runde chef-kok Christophe Dufossé samen met zijn vrouw een druk Michelin-restaurant in Metz. Maar de routine en de bijna industriële, conformistische manier van koken strookte niet langer met zijn DNA. Het duo besloot het roer om te gooien en trok een half jaar lang door Frankrijk, op zoek naar de perfecte plek voor een nieuwe start. Dat werd Chateau de Beaulieu, dat ze volledig naar hun hand gezet hebben.

Het interieur en de kamers

De kamers zijn een mix van klassiek en modern, met grote aandacht voor details. Het hotel zelf is sober, maar daarom niet minder indrukwekkend: de gangen baden in het licht en elk detail klopt. Luxe wordt hier gedefinieerd door eenvoud. In totaal zijn er 26 kamers, gelegen in het kasteel zelf en een lang bijgebouw. Eind 2023 komen daar nog extra suites bij, een ontbijtzaal met uitzicht op de tuin en een spa met zwembad. De kamers zijn ruim, comfortabel en tijdloos. Er is gewerkt met fijne, elegante materialen die een romantische sfeer creëren.

Eten en drinken

Dufossé had nog geen twee jaar nodig om de twee sterren van zijn voorganger, chef Marc Meurin, terug te winnen. Dat mag niet verbazen: elke gang is een streling voor het oog en een verrukking voor de smaakpapillen. Het menu verandert ongeveer elke zes weken en weet ons na enkele happen al te overtuigen. Naast het tweesterrenrestaurant is er ook een brasserie en een bar. Overal wordt gewerkt met lokaal gekweekte ingrediënten.

Leuke extra’s

Er zijn elektrische fietsen voor een ommetje op het domein, er worden patisserie- en baklessen georganiseerd en je kan een diner met chef Christophe Dufossé reserveren.

De omgeving

Het kasteel ligt misschien afgelegen, angst voor verveling is volstrekt onnodig. De verschillende tuinen rond het domein zijn even prachtig als fascinerend. In de permacultuurmoestuin worden bijvoorbeeld 50 verschillende groenten en fruit geteeld, met dank aan een ingenieus water- en zuurstofsysteem. Verder is er ook een uitgestrekt vogelbos met meer dan 400 minihokken, een konijnenhotel en lopen er ganzen en ezels op het domein.

Conclusie?



Pluspunten: de omgeving, het restaurant, de ruime kamers en de ecologische filosofie die de eigenaars overal hebben doorgetrokken



Minpunten: uhm…