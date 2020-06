Na een paar maanden hoofdzakelijk binnen te hebben doorgebracht, verlangen we naar buiten en vrijheid. En dat vind je in deze hotelkamers in de buitenlucht middenin de Zwitserse natuur.

Deze zomer kan je op zeven prachtige plekjes in de natuur van Zwitserland en Liechtenstein overnachten in een hotelkamer zonder plafonds, muren en buren. Wat heb je wel? Een heerlijk bed, nachtkastjes, lampjes en je eigen 'moderne butler'.

Voor deze moderne butlers gelden strikje kledingvoorschriften. Van boven moeten ze een witte blouse, zwarte vlinderdas en witte handschoenen dragen. Onder de gordel mogen ze zelf kiezen: lederhosen met laarzen, een rokje met hoge hakken, een simpele jeans met wandelschoenen... De butler brengt je drankjes, het ontbijt en kan je alles over de omgeving vertellen, inclusief de lokale roddels want ze komen zelf uit de regio. 's Nachts is er een noodnummer waarop je direct iemand kan bereiken.

Mocht je de pech hebben net een kamer geboekt te hebben geboekt wanneer het regent, dan is er vlakbij telkens een leuk en origineel alternatief bijvoorbeeld een oud wijnvat of een traditionele alpenhut. Daar bevinden zich ook het toilet en sanitaire voorzieningen die je kan gebruiken wanneer je wel in de openlucht slaapt.

Een kamer kost 300 euro per nacht, inclusief ontbijt, moderne butler, parkeerkosten en niet-alcoholische drankjes. Reserveren kan via Zero Real Estate

