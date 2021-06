Het hoogste hotel van de wereld heeft zijn deuren geopend in de Shanghai Tower, die 632 meter boven de economische hoofdstad van China uittorent.

Het luxehotel neemt de hoogste verdiepingen in van de wolkenkrabber, die 128 verdiepingen telt en de op één na hoogste van de planeet is, na de Burj Khalifa (828 meter) in Dubaï.

Het "J Hotel", dat zaterdag officieel openging, behoort tot de groep Jin Jiang International Hotels, die grotendeels in handen van de Chinese staat is. Het heeft 165 kamers, waarvan sommige enkel geboekt kunnen worden voor duizelingwekkende prijzen. Zo kost een zaterdagnacht in de mooiste suite met kristallen kandelaars en sauna 67.000 yuan (8.660 euro). Het restaurant op de 120ste verdieping en het zwembad op de 88ste verdieping behoren tot de voornaamste attracties van het hotel, waarvan de opening vertraging opliep door de gezondheidscrisis.

