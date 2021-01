Hoe zullen we reizen dit jaar? De redactie belde met touroperators, nichebureaus, accommodaties en moedige ondernemers. De sector vindt zichzelf opnieuw uit: trips zonder vliegtuig, camperspots aan Franse kastelen en zogenaamde relaxury-hotels. Reizen in 2021 belooft veel moois.

TREND 1: relaxury

In 2020 hebben we geld uitgespaard door minder te reizen, bijgevolg kunnen we dit jaar iets luxueuzer op pad. Zo denkt de sector alvast. Een reistrend voor 2021 is relaxury: ontspannen in een verwenhotel met alles erop en eraan.1. Nieuw in Malta is het Iniala Harbour House in eclectische decostijl. Alle faciliteiten, inclusief loungebar en spa, zijn er 24/7 open. De kamers zijn 40m2 groot, de suites gaan tot 160m2.2. Komende lente gaat in Miami The Goodtime open, het allereerste hotel van Pharrell Williams, met onder meer een outdoorfitness. In een interview met Vogue omschreef hij sfeer en vibes ' like spiritual wifi'. 3. In Valencia opent dit jaar het Only You Hotel, met onder meer roomservice, een fitness met personal trainer en ontbijt all day long. 94% Reizigers op booking.com gingen in 2020 massaal op wandel. Het criterium 'wandeltochten' werd 94% vaker aangeklikt dan het jaar voordien. Op reis met trein, fiets of boot. Reizen zonder vliegen, deze twee start-ups zoeken uit hoe het moet.1. Vrije vogels Het eerste milieuvriendelijke reisbureau in eigen land is een feit. Vrije Vogels is een fonkelnieuwe organisatie, opgestart door Janne Vanhemmens (28). De jonge onderneemster runde voordien samen met twee partners communicatiebureau De Lama's, waar ze onder meer nieuwsbrieven schreef voor klanten uit de reissector. 'Ik zag vooral hoe het anders kan', vertelt ze. 'De sector pretendeert soms 'duurzaam te denken', maar in de praktijk komt dat neer op CO2-compensatie of ecocheques.' Weinig spelers durven radicaal te veranderen. 'Vrije Vogels doet dat wel en zal geen vliegtuigtrips aanbieden.' Wel op het programma: citytrips in eigen land, een Ronde Van België op de fiets of met de trein richting Zweden. En zoveel mogelijk plantaardige keuken op het menu. 'Ongecompliceerd laten proeven van nieuwe smaken en een alternatieve manier van reizen.' Midden februari start Vrije Vogels. Je kunt nu al inschrijven op de nieuwsbrief via vrijevogels.be 2. Byway Ook andere landen zien soortgelijke concepten opduiken. Byway is een Britse no fly start-up die enkel reizen via trein of ferry verkoopt. 'Covid-19 bracht een ommekeer. Veel reizigers willen drukke luchthavens vermijden, locals steunen en de natuur in trekken', zegt CEO Cat Jones. Byway focust op slow travel, onafhankelijke accommodaties en een reisprogramma dat wegblijft van toeristische hotspots. ' Discovering the world by traveling through it, not by flying over it', klinkt hun catchy motto. Dat ze die slogan ook waarmaken, kun je zelf ontdekken op hun Instagrampagina. Reizigers die bij Byway een trip boeken, tonen daar hoe ze zich verplaatsen en hun vakantie beleven. byway.travel Voorlopig kunnen Belgische reizigers nog niet boeken. Zodra de coronamaatregelen versoepelen, komt daar verandering in. Touroperators en reisspecialisten pakken uit met nooit eerder geziene garanties en flexibele annulatievoorwaarden.1. 'De coronacrisis heeft voor onze sector ook iets positiefs teweeggebracht', zegt Piet Demeyere van TUI België, specialist in pakketreizen. 'Wie op eigen houtje een reis samenstelt, is minder verzekerd tegen onheil. Dat heeft de crisis duidelijk blootgelegd.' De touroperator lanceert een driedubbele garantie. TUI betaalt een reis 100% terug als een bestemming een negatief advies krijgt. Klanten mogen hun bestemming ook kosteloos wijzigen, ongeacht het reisadvies. En wanneer ze ter plekke besmet raken, wordt het hele gezin gratis gerepatrieerd. tui.be 2. Ook autoverhuurbedrijven gaan voor een coronaproof aanbod. Zo lanceert Sunny Cars contactloos verhuren: je wagen ophalen zonder tussenkomst van een baliemedewerker. En met de zogenaamde 'flexservice' kun je tot de dag van aankomst annuleren. sunnycars.be De Belgische Géraldine Merchiers start deze maand een camperreisbureau. Le Cucs organiseert trips op maat met motorhome of busje.Een camperreis op maat, wat houdt dat in? 'We regelen zo veel of zo weinig als je zelf wilt. Van een slaapplek op Franse kasteeldomeinen tot een glas champagne op Cap Ferret. Wildkamperen of liever op een authentieke camping, de hele reis volgens je eigen wensen.' Heb ik een eigen camper nodig, of kan ik er via jullie een huren? 'Beide opties zijn mogelijk.' Hoe kwam je op het idee om een eigen bureau te starten? 'Wij reizen al jaren zelf op deze manier. Vorig jaar verhuurden we voor het eerst onze motorhome en dat bleek een schot in de roos. Eens hij verhuurd was, kregen we telkens een lawine aan vragen. Mensen hebben geen idee hoe je met een camper reist en er komt best veel bij kijken.' lecucs.comInstagram: @cucs 2020 was niet voor iedereen in de reissector een annus horribilis. Sommige accommodaties zagen een stijging van het aantal boekingen. 'We konden de vraag nauwelijks bijhouden', vertelt Fernando de Otto van La Infinita Rural Boutique, een familiepension in Noord-Spanje. Zijn B&B ligt in Carmona, een dorpje vlak bij het gebergte Picos de Europa. La Infinita heeft slechts vier kamers en was bijna het hele jaar volgeboekt. 'Mensen zijn op zoek naar afgelegen reisbestemmingen waar ze weinig in contact komen met andere reizigers', zegt Fernando, die voor 2021 in zijn boekingen dezelfde positieve cijfers ziet. Remote & rural: hoe verder weg van de wereld, hoe liever. lainfinita.com In het trendrapport van consultancybureau Glenaki staat een opvallend contrast. Glenaki verzorgt de communicatie en social media voor klanten in de reissector, onder meer Ethiopian Airways, All Ways Cruises, Slovenië en Zuid-Tirol. '65-plussers staan te springen om bijvoorbeeld opnieuw cruises te boeken. Zij hopen dat ze in maart of april al gevaccineerd zullen worden en durven nu al te boeken voor de zomer, dat zien we duidelijk in de cijfers', zegt Birgit Defoort van Glenaki. 'Bij jonge influencers horen we een heel ander verhaal. Zij durven geen reisplannen te maken, vooral uit angst voor negatieve reacties. We kunnen hen momenteel niet inschakelen voor campagnes omdat ze hun reis niet willen delen op social media.' In postcovidtijden zien we andere reisaccessoires opduiken. Van zelfreinigend waterflesje tot navulbare hand sanitizer: want niemand vertrouwt nog de lavabo van het wegrestaurant.