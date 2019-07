Hoe een IJslands dorpje een cruciale rol speelde in de maanlanding

De afgelopen jaren heeft Húsavík zichzelf in de markt gezet als dé plek vanwaar je walvissen kan gaan spotten. Elke zomer varen er heel wat zeilboten het pittoreske haventje uit, volgepakt met toeristen die hopen op een glimp van de blauwe vinvis, bultrug of dwergvinvis. Tot voor kort had niemand, ook de IJslanders zelf, enig idee van de maangeschiedenis van dit vissersdorpje. 'Dit was niet het soort dingen dat je op school leerde', zegt Örlygsson, die opgroeide in Húsavík. Pas decennia later, in 2009, botste hij in een boekhandel op een oude IJslandse krant uit 1965, met de kop "Apollo-astronauten komen vandaag aan in IJsland."