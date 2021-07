Dankzij een geslaagde passage van De Mol leerde tv-kijkend Vlaanderen dat het stoffige imago van Duitsland hoogdringend aan een revisie toe is. Onder meer de deelstaat Baden-Württemberg, thuis van het Zwarte Woud, is ganz toll!

Dineren met een kleine voetafdruk. Kies je in biorestaurant Rose voor het vegetarische CO2-menu, dan krijg je naast enkele culinaire hoogstandjes ook telkens de nodige informatie over de ingrediënten op je bord geserveerd, van hun herkomst tot de uitstoot en het aantal kilometers dat werd afgelegd tussen producent en restaurant. tress-gastronomie.de In het korteafstandsrestaurant Feld-Wirtschaft van chef Wilhelm Schmid en Susanne Kopp komt je eten letterlijk uit de omliggende velden die je vanuit de zaak ziet. Het koppel kweekt hun eigen (vergeten) groenten, kruiden en bloemen voor een dagvers, duurzaam en biologisch menu waarbij alles huisgemaakt wordt, tot zelfs de azijnen toe. feld-wirtschaft.de Met ongeveer 16.000 hectare aan wijnvelden is de regio Baden na Rijn-Hessen het grootste wijnbouwgebied van Duitsland. Vlak bij de grens met Zwitserland start een indrukwekkende fietsroute van 460 kilometer lang door de zonnige wijnregio. Langs de Badische Weinstraße passeren sportieve liefhebbers van de drank meer dan driehonderd wijnboeren, gespecialiseerde winkels en andere culinaire stops waar je even kunt bekomen van het trappen. De meest geplante druivensoort is er de Spätburgunder, de Duitse pinot noir. Maar ook Weißherbst (rosé), Grauburgunder (pinot gris) en Weißburgunder (pinot blanc) worden er gretig geschonken. Prosit!badische-weinstrasse.de De Kandelberg is bij uitstek een van de populaire trekpleisters in het Zwarte Woud. Met een hoogte van 1241 meter en een uitzicht dat tot aan de Vogezen en Zwitserse Alpen strekt, is de berg erg geliefd bij sportievelingen allerhande, van wandelaars tot paragliders. Omdat zelfs de meest fanatieke bergbeklimmers af en toe nood hebben aan een pauze, opent deze zomer de gloednieuwe herberg Bergwelt Kandel de deuren. Het grote houten horecahuis herbergt een restaurant met aanpalende Biergarten waar streekgerechten op tafel worden getoverd, en beschikt over verschillende gastenkamers en suites voor de liefhebbers van een ontbijt in de frisse berglucht. bergwelt-kandel.de Al sinds 2014 is de Belgische chef Gert De Mangeleer een vaste klant in het vijfsterrenhotel Traube Tonbach in Baiersbronn. Gert De Mangeleer: "Joachim (Boudens, de zakelijke partner van De Mangeleer, red.) was al langer vol lof over het hotel, waardoor mijn vrouw Annelies ook heel graag eens naar Traube Tonbach wilde trekken. Ik zag dat eerst niet zitten, want voor mij was het Zwarte Woud een oubollige bestemming voor oude mensen. Ik ben toch overstag gegaan voor een trip na een erg vermoeiende periode. Toen ik er aankwam, viel er een enorme stress van mijn schouders: ik ontdekte de rust, de gezelligheid. Sindsdien zijn we verknocht aan het Zwarte Woud en komen we tot twee keer per jaar. Elk verblijf gaan we een keer eten in het driesterrenrestaurant Schwarzwaldstube, een klassieke keuken met moderne knipoog en veel respect voor hun producten. Een topkeuken zoals die hoort te zijn. Ik kan al niet wachten om terug te keren." Na een verwoestende brand begin 2020 verloor het vijfsterrenhotel in één nacht zijn historische vertrekken, inclusief Duitslands oudste driesterrenrestaurant Schwarzwaldstube, eensterrenzaak Köhlerstube en restaurant Bauernstube. Onlangs heropende Traube Tonbach met een 'temporaire', een tijdelijk gebouwd onderkomen voor de twee sterrenzaken met panoramisch zicht op het Tonbachtal.traube-tonbach.de Naast Traube Tonbach heeft de regio nog een ander vijfsterrenhotel met bijhorend driesterrenrestaurant. Hotel Bareiss in Baiersbronn blaast dit jaar bovendien maar liefst zeventig kaarsjes uit en viert deze verjaardag met een speciaal jubileummenu. Proef gerechten van elk decennium, gepaard met anekdotes over de geschiedenis van het hotel. Te boeken vanaf vier nachten halfpension, bareiss.com Zorgeloos overnachten in een wellnesshotel. Aankomen, ontspannen, openbloeien: dat is het motto van het jonge ElzLand Hotel Pfauen. Met een uitgebreide spa, zonnedak en verschillende yoga- en meditatiemogelijkheden wil het wellnesshotel inzetten op totale relaxatie in het groen. Het complex ligt immers op een steenworp van het Elztal, een van de mooiste regio's van Zuid-Baden. Vanaf 132,50 euro per persoon per nacht, elzland-hotel-pfauen.de In 2020 kaapte het hotel Fritz Lauterbad nog een German Design Award weg in de categorie Excellent Architecture. Het frisse designhotel in Freudenstadt overtuigde de jury met een mix van stedelijkheid en de knipoog naar klassieke Zwarte Woud-elementen. Onder meer vanuit de saunaruimte en het zwembad heb je een panoramisch zicht over de vallei rond de Schwäbische Alb. Vanaf 70 euro per persoon per nacht, fritz-lauterbad.de Op verschillende websites wordt het omschreven als een van de welzijnstrends van 2021. Biohacking - ook wel doe-het-zelfbiologie genoemd - betekent het optimaliseren van lichaam en geest met behulp van wetenschappelijke kennis. De praktische invulling ervan is voor interpretatie vatbaar: het 'hacken van je lichaam' kan volgens de believers verschillende kanten uitgaan. Terwijl de een zijn immuunsysteem tracht te boosten met vitaminepillen, geloven andere biohackers dan weer in natuurlijke behandelingen. Onder meer het wellnessoord Bad Dürrheim wil met nieuwe kuren rond biohacking inzetten op gezondere lichamen. Denk aan bos- en koudebaden, ademhalingsoefeningen, trainingen in de frisse buitenlucht en andere lifehacks voor de menselijke biologie. biohacking-bd.com Uitgekeken op het Zwarte Woud? Echt niet. Deze zomer opent een gloednieuw bezoekers- en informatiecentrum in het nationale park bij de Ruhestein-bergpas. Voor het indrukwekkende ontwerp werkte architectenkantoor Sturm und Wartzeck met houtproducten uit de nabijgelegen regio en vond het zijn inspiratie in een stapel omgevallen bomen. Het visitekaartje van het centrum is een uitkijktoren van maar liefst vijfendertig meter hoog die een panoramisch zicht biedt over het dennen- en sparrenbos. Naast een informatiecentrum voor parkbezoekers omvat het gebouw ook een tentoonstellingsruimte, een bistro en een bioscoop. Voor ieder wat wils, dus. nationalpark-schwarzwald.de Met een platform van vijftig meter hoog biedt de nieuwe uitkijktoren Himmelsglück in Schömberg een adembenemend zicht over het noordelijke Zwarte Woud. Om je blik over de groene bossen te laten glijden, zul je echter eerst driehonderd treden moeten overwinnen. Geen energie over? Valsspelen kan met behulp van een panoramische lift die je moeiteloos naar boven brengt. Ook afdalen kan in stijl, met een kabelbaan die je vijfhonderd meter lang door het bos laat zweven. schoemberg.de