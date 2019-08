Watervallen spreken tot de verbeelding. Het zijn vaak verborgen juweeltjes die zich pas openbaren na een tocht door de bossen of het grillige landschap. Ver hoef je niet te gaan: deze vijf watervallen klateren al eeuwen op Europese bodem.

Acquafraggia (Italië)

Vlakbij Chiavenna, Lombardije, dendert de dramatische waterval Acquafraggia naar beneden. Door de 130 meter tellende hoogte van de waterval stuift er veel water op, wat voor de nodige verfrissing zorgt. De waterval komt uit in een riviertje waar je doorheen kunt lopen op warme zomerdagen. Langs de rivier vind je ook verschillende picknickbanken en pop-upbars om te rusten in de schaduw. Wie graag naar boven wandelt, kan zich op het uitzichtpunt vergapen aan de schoonheid van de vallei.

Acquafraggia (Italië) © Getty

Svartifoss (Ijsland)

De Svartifoss (letterlijk 'zwarte waterval') is een mystiek ogende waterval van 20 meter hoog die klatert in het zuiden van het nationale park Vatnajökull in Ijsland. De basaltkolommen rond het vallende gletsjerwater zijn ontstaan doordat lava zeer langzaam heeft kunnen afkoelen en het gesmolten gesteente heeft kunnen kristalliseren. Enkele IJslandse architecten hebben zich laten inspireren door deze vormen, zoals bijvoorbeeld voor het ontwerp van het Nationale Theatergebouw in Reykjavík.

Svartifoss (Ijsland) © Getty

Søtefossen (Noorwegen)

Voor wie gefascineerd is door watervallen is Noorwegen het beloofde land. Een wandeling (genaamd 'de Husedalen hike') langs de Kinso-rivier in het westelijk fjordengebied voert je langs vier van zijn mooiste watervallen, met als hoogtepunt Søtefossen. Deze laatste waterval is met haar 246 meter de hoogste van de vier. Niet zelden wordt Søtefossen gerekend tot de top vijf mooiste watervallen ter wereld. Leuk detail: in de vroege zomer is er nog kans op sneeuw in het hoger gelegen gedeelte van de Husedalen.

Søtefossen (Noorwegen) © Getty

Cora Linn (Schotland)

'The Falls of Clyde' is de verzamelnaam voor vier linn (Schots voor 'watervallen') aan de Clyde-rivier in South Lanarkshire, Schotland. Ze bevinden zich in de Falls of Clyde Reserve beheerd door de Scottish Wildlife Trust, een nationale liefdadigheidsinstelling voor natuurbehoud. De watervallen hebben eeuwenlang indruk gemaakt op dichters en schrijvers, waaronder Wordsworth, Coleridge en JMW Turner. De Corra Linn is de hoogste van de vier watervallen, met een val van 26 meter. Je kunt ze bereiken door te wandelen vanuit de historische stad New Lanark via een goed onderhouden bospad langs de rivier, waar je al eens dassen en otters kunt spotten.

Antieke illustratie van Cora Linn (Schotland) © Getty

Glen Maye (het eiland Man)

De kleine maar krachtige waterval van de Glen Maye-rivier bevindt zich op het eiland Man, te midden van de Ierse Zee, op een vijftal kilometer van de westelijke stad Peel. Een aantal steile trappen leiden je langs de overbrugde waterval en rivier in deze prachtige vallei. Het water stroomt naar beneden in een diepgroene kloof bekleed met mos, varens en bomen. Wanneer de rivier niet in volle vaart is, kun je een plons wagen in het heldere en opwindend koude water van deze onvergetelijke plek.

Glen Maye (het eiland Man) © Getty