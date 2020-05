Het gevoel van extreme koude, vastgelegd met een klik op de knop

- 56°C ,Siberië: De zon is onder, temperaturen zakken makelijk tot -50°C en meer. De straten zijn verlaten. Kleine lichtjes en rook uit de schoorsteen verklappen dat hier mensen leven. Elk niet bedekt stukje huid bevriest na tien seconden. Ik ben helemaal ingeduffeld maar toch voel ik miljoenen koude prikjes in mijn huid. Hier wandelen is net als wandelen in een sprookje. Wel een donker en koud sprookje. Ik hoop dat Hans en Grietje vanavond thuis in de warmte bleven.