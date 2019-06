Het stadsbestuur van Brugge heeft besloten om komende winter geen ijssculpturenfestival meer te organiseren. Ook de ijspiste op de Grote Markt verdwijnt. 'We vinden het niet langer verantwoord om zo veel energie te verspillen om het ijs af te koelen en gaan op zoek naar een duurzamer alternatief', zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V).

Brugge breekt met zijn winterse tradities. Zowel het ijssculpturenfestival als de ijspiste op het Stationsplein wordt afgeschaft. Dat meldden Focus-WTV en Radio 2 en wordt door de Brugse burgemeester bevestigd aan Belga.

'We zijn al geruime tijd aan het nadenken over duurzaamheid in de stad', zegt De fauw. 'In het verleden kwam al kritiek op de initiatieven. We zien dat de winters altijd warmer worden en dan kost het enorm veel energie om het ijs koel te houden. Dat is niet langer verantwoord in deze tijden van klimaatopwarming. Je kan je ook vragen stellen bij de meerwaarde voor de bezoeker, je vindt in elke Vlaamse stad of gemeente in de winter een schaatspiste en de tickets voor het ijssculpturenfestival zijn zeker niet goedkoop.'

Alternatieven

Er komt wel een alternatief voor schaatsliefhebbers. Zij zullen kunnen schaatsen op een ponton in het Minnewaterpark, op een piste in kunststof. 'Voor de ruimte die daardoor vrij komt op de Grote Markt, hebben we nog geen invulling. We zullen dit samen met de Brugse handelskring, die de kerstmarkt organiseren, bespreken. Het liefste willen we iets uniek dat enkel in Brugge te vinden is. Bij de keuze zullen we ons laten leiden door een puntensysteem, gebaseerd op duurzaamheid. We willen iets dat de stad Brugge waardig is', aldus De fauw.