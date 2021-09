La Compagnie des Alpes, uitbater van populaire skioorden in de Franse Alpen, lanceert komende winter een eigen treinverbinding tussen Londen en de skigebieden. Het heeft daarover een akkoord gesloten met spoorbedrijf Eurostar.

Eurostar baatte de skitreinen tot nu toe zelf uit. In december kondigde het bedrijf, dat in financiële moeilijkheden kwam, echter aan daarmee te stoppen. De toeristische sector en lokale politici waren daar niet mee opgezet.

Compagnie des Alpes heeft nu een akkoord bereikt met Eurostar om de rechtstreekse treindienst uit Londen te hernemen. Het bedrijf neemt de financiering voor zijn rekening 'voor het skiseizoen 2021-2022', luidt het in een persbericht. Hoeveel de Fransen aan Eurostar betalen, is niet bekend.

De treinen zullen wekelijks rijden tussen Londen naar Moûtiers en Bourg-Saint-Maurice onder de naam 'Travelski Express'. Tickets zijn enkel te koop bij een filiaal van Compagnie des Alpes, in pakket met een verblijf.

