Een overnachting in Bloom House Hotel & Spa in Parijs: ‘De straat is grijs en saai, maar binnen krijg je meteen een vakantiegevoel’

Onze journalist overnachtte in Bloom House Hotel & Spa in Parijs en ontdekte er een sfeer die wat aan Ibiza doet denken. Lees het volledige verslag hier.

Het verhaal

Er beweegt iets in de wijk tussen Gare du Nord en Gare de L’Est. In de slipstream van La Caserne, de grootste accelerator hub voor duurzame mode van Europa, vestigen zich hier de laatste tijd ook steeds meer hippe hotels. Na Okko Hotel Gare de l’Est en Hôtel des Deux Gares was het in september de beurt aan Bloom House Hotel. De straat is grijs en saai, maar binnen krijg je meteen een vakantiegevoel. De interieurarchitecten van Wunder combineerden licht hout, hoge ramen, planten, riet en rotan tot een boho chic sfeertje dat je eerder op Ibiza dan in Parijs zou verwachten. Blikvanger is de centrale patio met exotische planten en blauw betegeld bassin, dat te ondiep is om in te zwemmen, maar waarvan ik me kan voorstellen dat er tijdens een zomers feestje al gauw enkele gasten in belanden.

© Adrien Ozouf

In je kamer

Onze kamer is gezellig en very Instagrammable: zachte tinten, terracotta hanglampen met franjes, veel kussens… Er is geen minibar, wel een karaf die je in de gang kunt bijvullen met water. Tegen de muur hangt een neonlamp in de vorm van het logo van Bloom House: half bloem, half vrouwengezicht. De badkamer is compact maar praktisch, het bed comfortabel. En voor wie het zich mocht afvragen: alles is gloednieuw, geen bedwants te ­bespeuren.

© Adrien Ozouf

Eten en drinken

De keuken van Bloom House staat onder leiding van Olivier Streiff. Toen deze chef in 2015 deelnam aan het tv-programma Top Chef, viel hij op door zijn zwarte haar en gothic look, bij Bloom houdt hij het zonnig en licht. En internationaal: op het menu staan zowel hummus en gazpacho als gravad lax en tataki, Streiff haalt zijn inspiratie uit de vier windstreken en geeft er zijn eigen accent aan. Van de honger omkomen zul je hier trouwens niet: naast het uitgebreide ontbijtbuffet worden elke dag van ’s ochtends tot ’s avonds cocktails en hapjes geserveerd in de lobby en het hotel biedt ook roomservice aan. Bij mooi weer kun je eten in de binnentuin. Tip in de buurt: Café Les Deux Gares.

© Laurent Fau

Iets te vieren?

De meeste van de 91 kamers hebben een klein, fijn terras met zicht op de binnentuin, maar vanaf de hoogste verdiepingen heb je zicht op de Sacré-Coeur, geknipt voor een weekend ‘en amoureux’. Het voor Parijs uitzonderlijk lange zwembad – inclusief massagejets – is ook zalig. Rondom staan grote terracotta potten met planten en ligbedden met gordijntjes. Ontspan in de sauna of reserveer een massage in een van de twee cabines.

© Adrien Ozouf

De stad in

Het Bassin de la Villette is vlakbij. En met de metro, die op minder dan drie minuten wandelen ligt, sta je zo in de rest van Parijs. Een van de grootste voordelen van Bloom House is echter dat het hotel op wandelafstand van Gare du Nord ligt, zodat je het maximale uit je tijd in Parijs kunt halen en net voor je trein vertrekt je bagage kunt gaan oppikken aan de receptie.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."