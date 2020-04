Eén op vijf Belgen die een vakantie geboekt had voor deze zomer, heeft die al geannuleerd. Dat blijkt uit een onderzoek van studiebureau Ipsos bij iets meer dan 2.100 Belgen, schrijven Het Nieuwsblad en Het Belang van Limburg dinsdag.

Studiebureau Ipsos ondervroeg 2.143 Belgen over hun reisplannen voor komende zomer. De enquête werd vlak voor de paasvakantie afgenomen. De Belg is somber gestemd, blijkt uit het onderzoek. Amper een kwart van de ondervraagden ziet het nog goed komen, en een op de vijf mensen met reisplannen heeft die reis al geannuleerd. Driekwart van de ondervraagden denkt dat de vakantieplannen in juli en augustus in het water zullen vallen door het coronavirus.

Sector met handen in het haar

'Er komen op dit moment ook nagenoeg geen boekingen meer binnen', bevestigt Pierre Fivet, de woordvoerder van de koepel van reisorganisatoren ABTO. In eigen land, voornamelijk aan de Kust en in de Ardennen, merken ze dan weer meer boekingen voor deze zomer, zegt Thibault Van Look van Interhome, een verhuurbedrijf voor vakantiewoningen. Ook de vzw Kusthotels merkt dat er al zomerboekingen binnenlopen.

Wie al een reis geboekt had, heeft in principe de mogelijkheid om zijn geld terug te vragen. Toch vraagt de reissector aan wie het geld voorlopig kan missen om te kiezen voor de tweede optie: de waarde van zijn geannuleerde reis terugkrijgen in vouchers.

