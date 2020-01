Je dagelijkse leven inruilen voor een 'life on the road': het 'van life' is aan een enorme opmars bezig. Maar sommige plaatsen lenen zich er beter voor dan andere. Dit zijn de populairste plaatsen in de wereld, de Verenigde Staten en Australië voor het leven in een kampeerbusjer.

'I'm starting a photo project called #vanlife', schreef Foster Huntington in november 2011 toen hij zijn spullen bij elkaar pakte, in zijn 'van' stapte en koos voor een 'life on the road'.

Onder het motto 'home is where you park it' moedigde hij iedereen aan om foto's te delen van hun leven in een camper of kampeerbusje. Een schot in de roos, zo bleek. Ondertussen telt de instagrampagina #vanlife zo'n 6,5 miljoen foto's.

Budget Direct analyseerde de foto's en stelde een overzicht samen van de plaatsen die het populairst zijn op #vanlife. De Verenigde Staten en Australië zijn met hun uitgestrekte kustlijnen en prachtige natuurgebieden ideaal om met een camper doorheen te reizen. De plaatsen op die twee continenten komen dan ook veel voor in de top twintig. Het is ook een reden voor Budget Direct om voor die twee bestemmingen een apart overzicht van geliefde plaatsen te maken.

. © Budget Direct

De top twintig 'van life locations' in de wereld:

1. Vancouver in Canada

2. Los Angeles in Californië, VS

3. Banff in Alberta, Canada

4. Venetië in Italië

5. Portland in Oregon, VS

6. San Diego in Californië, VS

7. San Francisco in Californië, VS

8. Moab in Utah, VS

9. Yellowstone National Park in Wyoming, VS

10. Londen in het Verenigd Koninkrijk

11. Milaan in Italië

12. Yosemite Village in Californië, VS

13. Denver in Colorado, VS

14. München in Duitsland

15. Gold Coast in Queensland, Australië

16. Bend in Oregon, VS

17. Hamburg in Duitsland

18. Richmond in British Columbia, Canada

19. New York in de VS

20. Asheville in North Carolina, VS

De populairste plaatsen in de Verenigde Staten

Het zal niet verbazen dat vooral Californië als een magneet werkt op mensen die vanuit hun camper leven: het weer, de heerlijke kust, prachtige nationale parken zoals Yosemite en Sequioa National Park en de ontspannen levensstijl. Los Angeles staan dan ook bovenaan in de 'van life' plaatsen in Noord-Amerika.

. © Budget Direct

1. Los Angeles in Californië

2. Portland in Oregon

3. Moab in Utah

4. Yellowstone in Wyoming

5. Denver in Colorado

6. New York

7. sheville in North Carolina

8 Washington D.C.

9 Grand Canyon in Arizona

10. Las Vegas in Nevada

11. West Glacier in Montana

12. Miami in Florida

13. Chicago in Illinois

14. Nashville in Tennessee

15. Boise in Idaho

De populairste plaatsen in Australië

In Australië is vooral de Gold Coast populair. Niet vreemd als je bedenkt dat je vanuit de stad zo in een soort tropisch paradijs belandt waar je heerlijk kan surfen. Ook Sydney doet het om die reden goed.

. © Budget Direct

1. Gold Coast in Queensland

2. Byron Bay in New South Wales

3. Broome in West Australia

4. Sydney in New South Wales

5. Cairns in Queensland

6. Kallberri in West Australia

7. Brisbane in Queensland

8. Seventeen Seventy in Queensland

9. Noosa in Queensland

10. Exmouth in West Australia

11. Nhulunbuy in Northern Territories

12. Melbourne in Victora

13. South West Rocks in New South Wales

14. Adelaide in South Australia

15. Coral Bay in West Australia

16. Denham in West Australia

