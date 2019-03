Dit zijn de mooiste foto's gemaakt met een iPhone

Apple heeft dit jaar voor een eerste een wedstrijd gelanceerd voor de beste foto's gemaakt met een iPhone: de Shot on iPhone Challenge. Het techbedrijf uit Californie wist gerenommeerde fotografen zoals de officiële presidentiële fotograaf onder Obama Peter de Souza en de Chinese visuele artiest Chen Man, te strikken voor een plaats in de jury.

Samen wezen de elf juryleden deze tien foto's uit onder andere Singapore, de VS, Israel, Duitsland, Wit-Rusland aan als winnaars. De winnende foto's zullen de komende tijd te zien zijn op reclameborden in steden, in Apple-winkels en online.