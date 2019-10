Deze 25 bedreigde monumenten hebben dringend hulp nodig

Bears Ears National Park in Utah, Verenigde Staten

Dit is een zeer belangrijk gebied voor de oorspronkelijke bewoners van de VS. Er liggen duizenden eeuwenoude rostwoningen, rotsschilderingen, artefacten en andere sporen van het rijke verleden van dit deel van Utah. Tot de 18e eeuw waren er nooit blanken geweest. President Obama had een groot gebied uitgeroepen tot beschermd gebied, maar in 2016 was het een van de eerste daden van de nieuwe president Trump om dat grotendeels ongedaan te maken. Dat betekent onder andere dat er wegen aangelegd mogen worden, dat er vee mag grazen en zelfs dat er naar gas, olie en mineralen geboord mag worden. Onder andere de Friends of Mesa stellen alles in het werk om Bear Ears toch zoveel mogelijk te beschermen, een initiatief dat World Monument Fund van harte ondersteunt.