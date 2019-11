Dit zijn volgens National Geographic de mooiste reizen in 2020

Wales Way in het Verenigd Koninkrijk is een gloednieuwe route die drie al bestaande routes door Wales samenvoegt. De eerste is de 300 kilometer lange Cambrian Way door het hart van Wales. De iets kortere Coastal Way loopt rond de Cardigan Bay in het westen van Wales. De North Wales Way volgt een eeuwenoude handelsroute tussen Queensferry en Anglesey Island. Onderweg passeer je een groot aantal kastelen. De volledige Wales Way laat je kennismaken met al het moois dat Wales te bieden heeft: ruige natuur, oude kastelen, kleurrijke vissersplaatsjes en de prachtige kust.