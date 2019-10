Dit zijn de mooiste kleinere stadjes op de Balkan

Mostar in Bosnië en Herzegovina: In Mostar ligt een nog bekendere brug, de Stari Most. De 28 meter hoge brug over de Neretva rivier werd in de zestiende eeuw gebouwd in Ottamaanse stijl. De brug overleefde 427 jaar, maar werd in 1993 verwoest tijdens de burgeroorlog. Na afloop van de oorlog werd de brug opnieuw aangelegd en sinds 2004 is de Stari Most weer het centrale punt in Mostar en kon ook de traditie die al sinds 1664 bestaat weer opgepikt worden: mannen die van de brug afduiken. Maar er zijn meer redenen om naar Mostar te gaan. Ook de ligging in een dal omringd door bergen, de straten met kinderkopjes, de historische stenen gebouwen, oude moskeeën.....