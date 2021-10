Komend weekend, van vrijdag 8 tot en met zondag 10 oktober, vinden over heel Vlaanderen voor de vierde keer de Archeologiedagen plaats.

Een zestigtal organisatoren zorgen dan voor meer dan 140 activiteiten voor het brede publiek, van de nieuwsgierige liefhebber tot de archeologiefanaat. Dat hebben de Vereniging van de Vlaamse provincies en het Forum Vlaamse Archeologie gemeld in een persbericht.

Vanwege de coronapandemie verschoof de editie 2021 van mei naar oktober. Anders dan vorig jaar, toen er vooral online activiteiten waren, zetten de organisatoren opnieuw in op activiteiten ter plaatse, vaak in openlucht. De coronamaatregelen zullen uiteraard gerespecteerd worden.

Het aanbod is zeer divers. Sportievelingen kunnen zich uitleven op tientallen thematische fietsroutes en wandelingen, geschiedenisfans kunnen opgravingen bezoeken, workshops volgen op een archeologiefestival, een tentoonstelling bezoeken of zelf aan de slag gaan met een metaaldetector.

Het startschot op vrijdag 8 oktober staat in het teken van de scholen. Speciaal voor hen zijn er workshops, interactieve lessen, rondleidingen, zoektochten en een tentoonstelling. Ook gezinnen met kinderen, grootouders met kleinkinderen, jeugdbewegingen en jongeren zijn welkom.

Alle Vlaamse provincies nemen deel aan de Archeologiedagen. Een overzicht van de activiteiten is terug te vinden op de website archeologiedagen.be/activiteiten. Vanaf 2022 staan de Archeologiedagen telkens eind mei op het programma.

