Het nieuwe artistieke seizoen '21-'22 van Bozar staat in het teken van beweging.

De Urban Summer van Bozar speelt zich af rond de Kunstberg en het Paleis voor Schone Kunsten. Een hoogtepunt van het programma zijn artistieke fietstochten waarbij je de stad op een andere manier kan ontdekken. Bozar nodigde straatkunstenares Anthea Missy, dj en Brussel-kenner Benjamin Tollet, danseres Anne Paulicevich en schrijver en documentairemaker Pascal Verbeken uit om die ritten door de stad op hun eigenwijze manier te begeleiden. Het initiatief is onderdeel van 'Bike Station', een langdurige reflectie van Bozar rond zachte mobiliteit, fietsinfrastructuur, kunst en erfgoed.

Het thema beweging is ook de rode draad doorheen het openlucht filmaanbod van Urban Summer. De films zijn bovendien gratis bij te wonen, na inschrijving. Er komen zowel verschillende kortfilms van dansers en choreografen aan bod als een reeks over architectuur in de stad en ook drie langspeelfilms waarin de fiets een belangrijke rol speelt.

