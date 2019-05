Dit jaar mogen twaalf zwemvijvers en acht jachthavens een BlauweVlag hijsen, een kwaliteitslabel rond bijvoorbeeld waterkwaliteit en milieubeheer.

Dit jaar mogen twaalf zwemvijvers en acht jachthavens een Blauwe Vlag hijsen, een kwaliteitslabel rond bijvoorbeeld waterkwaliteit en milieubeheer. Dat melden Toerisme Vlaanderen, GoodPlanet Belgium, een organisatie actief rond een duurzame samenleving, en waterzuiveraar Aquafin.

Onder meer De Blaarmeersen in Gent, het Oost-Vlaamse provinciaal domein De Gavers in Geraardsbergen en het gelijknamige West-Vlaamse domein in Harelbeke krijgen het label, net als De Lilse Bergen in Lille, het Zilvermeer in Mol en De Nekker in Mechelen. Naast de twaalf zwemvijvers, waarvan twee ten zuiden van de taalgrens, krijgen ook acht jachthavens een bekroning.

Rooskleurige toekomst

'We zetten extra in op bewustmaking van de bezoekers van Blue Flag-locaties, bijvoorbeeld via de nieuwe infoborden. Bovendien engageerden alle kuststeden en -gemeenten zich om vanaf 2020 Blue Flag uit te rollen. De toekomst van het label in ons land ziet er dus veelbelovend uit', zegt Simon Reijniers, projectmanager Blue Flag Belgium bij GoodPlanet.

De vlag is een internationaal kwaliteitslabel voor stranden, zwemvijvers en jachthavens. De onderscheiding wordt toegekend op basis van de verdiensten op het vlak van waterkwaliteit, milieubeheer, veiligheid, toegankelijkheid, bewustmaking en educatie.