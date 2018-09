Tweede Brugse triënnale overtreft alle verwachtingen

De afgelopen vier maanden hebben duizenden bezoekers kunnen genieten van installaties op en rond het water van de Brugse reien. Het thema van de triënnale was 'Liquid City | Vloeibare Stad', een thema waar burgemeester Renaat Landuyt zelf mee op de proppen kwam.

'Het is een term die meerdere betekenissen heeft. Enerzijds verwijst dit natuurlijk naar het vele water in Brugge, dat water moeten we teruggeven aan de Bruggeling. Anderzijds is er ook de betekenis volgens de filosoof Zygmunt Bauman, namelijk dat wat vloeibaar is, altijd in verandering is. Dankzij de triënnale kunnen we in het oude, historische Brugge nadenken over de toekomst van de stad', aldus de burgemeester.

Van mei tot augustus bezochten zo'n drie miljoen toeristen Brugge, die allen wel een glimp hebben opgevangen van de vele installaties in de stad. 'De bezoekerscijfers overtreffen nu al alle verwachtingen, en daar zitten de cijfers van september nog niet bij. Augustus was met 108.930 getelde bezoekers alvast een absolute topmaand', zegt Landuyt. Ook voor de typische toeristenbootjes betekende de triënnale een meerwaarde, de sector berichtte eerder over de beste juli ooit. Jaarlijks zet de stad 700.000 euro opzij om de triënnale te financieren, maar de internationale publiciteit die de expo oplevert, is goed voor minstens 14 miljoen euro, meent Landuyt.

Meer dan enkel toeristen lokken

Maar de triënnale gaat natuurlijk over meer dan enkel toeristen lokken. Een van de doelstellingen was ook om mensen samen te brengen en kunstwerken te bezichtigen en te beleven. 'De triënnale gaat ook over stedelijkheid, over de toekomst én over respect' legt curator Michel Dewilde uit. 'En ook wat dat betreft mogen Bruggelingen fier zijn op zichzelf. Ik sta versteld van de goede staat van alle kunstwerken na vijf maanden: geen vandalisme, geen afval.'

De publiekstrekker was ongetwijfeld 'Skyscraper', beter bekend als de walvis. Op het Jan Van Eyckplein stonden bezoekers van de triënnale oog in oog met een gigantische walvis, een sculptuur van StudioKCA die uitsluitend is opgebouwd uit afvalmateriaal, verzameld uit de plastic soup.

'Onze walvis gaat binnenkort trouwens op reis', weten de curatoren nog te vertellen. 'De bestemming is nog even geheim, maar er zijn al heel wat geïnteresseerden. De kunstenaars willen graag de walvis de wereld rond sturen om overal meer 'awareness' te creëren', aldus curator Till-Holger Borchert.