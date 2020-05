Plein voor Notre-Dame in Parijs opnieuw open na brand

Het plein voor de Notre-Dame in Parijs, dat sinds de brand in de kathedraal meer dan een jaar geleden gesloten was voor het publiek, heropent zondag. Dat hebben het bisdom, de stad en de organisatie verantwoordelijk voor de renovatie aangekondigd.

Door de brand van 15 april 2019 hadden het voorplein en de rue du Parvis te lijden onder loodvervuiling, waardoor de site gesloten moest worden, aldus de drie instellingen in een verklaring. Maar na een 'positief advies' van de Regionale Gezondheidsdienst van Ile-de-France op vrijdag, keurde de politie van Parijs de heropening van de twee plaatsen goed. Er zal regelmatig schoongemaakt worden en stalen worden genomen. De aartsbisschop van Parijs Michel Aupetit, burgemeester van Parijs Anne Hidalgo en generaal Jean-Louis Georgelin, die het Etablissement public de Notre-Dame voorzitten, zouden zondagmiddag ter plaatse gaan om de site te heropenen.