Museum Night Fever: zeven musea doen voor het eerst mee

De unieke Brusselse Museumnacht is aan de twaalfde editie toe en zorgt ervoor dat de bezoekers van 19 uur 's avonds tot 1 uur 's nachts ondergedompeld worden in een culturele totaalervaring.

De collecties van de 30 deelnemende musea zijn niet het enige wat de cultuurliefhebber zaterdag te zien krijgen op de tot nu toe grootste editie van Museum Night Fever. Liefst duizend jonge creatievelingen nemen, individueel of als collectief, met honderd activiteiten het programma van de musea over en zorgen voor concerten, performances, film, animatie, glitter, drag queens, lichtzwaardgevechten, tafelvoetbal op mensenmaat, cheerleading, electro-gregoriaanse gezangen of meeslepende virtuele ervaringen.

Het Magritte Museum, KANAL - Centre Pompidou, ADAM Brussels Design Museum, Planetarium Brussel, de Sint-Gorikshallen, CIVA en MoMuse - Gemeentelijk Museum Sint-Jans-Molenbeek nemen voor het eerst deel aan Museum Night Fever.

Het doel van de Brusselse Museumnacht blijft om komaf te maken met het soms ontoegankelijke imago van musea. En dat wordt weerspiegeld in de ticketprijs. Een ticket geeft toegang tot alle musea en kost 12 euro in voorverkoop of 16 euro op de avond zelf. Wie na het museumbezoek nog wil doorfeesten op de afterparty in C12 betaalt 8 euro extra.

Om alle bezoekers veilig te vervoeren rijden MIVB-bussen de hele avond door van de ene museumzone naar de andere