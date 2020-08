Je hoeft niet ver te reizen om prachtige dingen te ontdekken. Ook heel wat 'gewone' Vlaamse dorpen herbergen immers kleine schatten. Redacteurs delen enkele tips uit het dorp waar zij zijn opgegroeid. Vandaag: Dilbeek.

Het ligt vlak naast Brussel, maar dat zou je niet denken vanuit sommige uithoeken van de gemeente: Dilbeek is een bestemming in eigen land die cultuur en natuur erg mooi verenigt. Het is een betrekkelijk grote gemeente die zich verspreidt over vijf deelgemeenten en er valt best wel wat te zien. Wij kiezen voor een dagprogramma vol (thema)wandelingen, om lekker traag te genieten. Het programma is zo opgesteld dat het mogelijk is om met de fiets af te leggen, maar we waarschuwen je wel graag voor het soms uitdagende heuvellandschap.

9u: Ontbijt

Dilbeek is lang niet zo hip dat je een breed scala aan ontbijtopties hebt, maar de keuze voor de ontbijt- en lunchbar van broer en zus Van Verdegem is zeker niet gedreven vanuit schaarste. Met veel oog voor detail serveren ze er immers verzorgde acai bowls, boterhammen met choco, bananenbrood en meer van dat. Wie liever niet binnen eet, kan ook plaatsnemen op het terras.

Bar Envie: Ontbijt en lunch. Bosstraat 87, 1702 Dilbeek. Barenvie.be

10u30: Natuur- of architectuurwandeling, aan jou de keuze

Klaar voor een eerste wandeling? Trek dan naar het centrum voor Dilbeek en hak de knoop door: ga jij voor een korte wandeling met veel architecturale parels of start jij je dag liever rustig in de natuur?

Wie de architectuurkaart trekt, mag zich naar de Kaudenaardewijk begeven, ook wel 'Treeske' genoemd, naar de kerk, toegewijd aan de Heilige Theresia. Tijdens het interbellum bouwde de familie de Viron er een aantal huizen en heel wat rijke Brusselse families volgden dat voorbeeld. Het resultaat is een bonte verzameling van villa's van befaamde architecten zoals Joseph Diongre, die je misschien kent van het NIR-gebouw op het Flageyplein in Elsene. Let op de strakke geometrie en het bijpassend smeedwerk voor deuren en poorten.

Eerder een natuurmens? Parkeer je dan op de parking van het cultuurcentrum De Westrand en duik er het natuurgebied De Wolfsputten in. De voormalige zandsteengroeve - de stenen die hier in de 15e eeuw ontgonnen werden, zie je vandaag nog steeds in bijvoorbeeld het stadhuis van Brussel - is vandaag een groot gebied waar bos en weide elkaar afwisselen. Zowel gespecialiseerde plant- of vogelspotters als recreatieve wandelaars vinden er hun gading op de verschillende wandelingen.

Architectuurwandeling: over het grondgebied van Dilbeek en aanpalende gemeente Anderlecht loopt de interbellumwandeling, goed voor 5,5 kilometer. Het is echter ook perfect mogelijk om in Dilbeek te blijven en een lusje te maken van 2,5 kilometer. De wandeling is geschikt voor kinderwagens.

De Wolfsputten: meer informatie vind je in deze infobrochure. Meteen klaar voor een wandeling van acht kilometer? Dan kan dit plannetje van pas komen. De boswegen zijn niet altijd even gemakkelijk toegankelijk.

13u: Lunch

Vlak naast de Wofsputten ligt cultuurcentrum de Westand, een architecturaal interessant gebouw van staal en cement uit 1967. Daarbinnen bevindt zich Lou's Plek. De ruime en lichte ex-cafetaria met leuk terras is vandaag een plek vol goed eten en drinken waar je blij van wordt en waar topingrediënten op de eerste plaats komen. Centraal deze zomer staan allerlei visgerechten. Elke zaterdag tussen 12 en 20u en zondag tussen 12 en 18u geniet je er van vongole, calamares, oesters en meer. Ook een absolute aanrader wanneer je je Dilbeektrip wat later deze zomer inplant: de zondagse, verzorgde en erg uitgebreide brunch à volonté. Die gaat omwille van de coronamaatregelen helaas pas opnieuw door in september.

Westrand: Verschillende expo's, voorstellingen, kinderanimatie en filmvertoningen. Kamerijklaan 46, 1700 Dilbeek. Westrand.be

Lou's Plek: Eerlijk eten met inspiratiebronnen van over de hele wereld. Kamerijklaan 46, 1700 Dilbeek. Lousplek.be

14u30: Tijd voor een snufje cultuur (en een pauze onderweg)

De Pedevallei was een ware inspiratiebron voor Pieter Bruegel de Oude. Neem nu het pittoreske kerkje van Sint-Anna-Pede: dat vormt de achtergrond van het wereldberoemde schilderij 'De parabel der blinden'. De vermaarde schilder werkte er ook vak op kermissen of tijdens de oogst. Dat hebben ze in Dilbeek geweten, en dus kan je er vandaag nog terecht in een Bruegel-openluchtmuseum. In de kleine dorpskern van Sint-Anna-Pede staan negentien reproducties van zijn werken, uit elf musea.

Wie opnieuw zin heeft om aan het wandelen te slaan, kan de Bruegelwandeling van zeven kilometer volgen, vol overblijfselen uit de tijd van Pieter Bruegel de Oude. Die leidt je langs verschillende mogelijke rustpunten. Zo passeer je brouwerij Timmermans, waar je mits reservatie een rondleiding en proeverij kan volgen. Iets verder ligt het Neerhof, een kinderboerderij waar je gerust kan pauzeren met een drankje en pannenkoek.

Bruegelwandeling: De folder met wegbeschrijving vind je hier. Niet alle paden zijn kinderwagenvriendelijk en er worden nu en dan stevige klimmen gemaakt: je bent tenslotte in het heuvelachtige Pajottenland. Start aan de Sint-Annakerk in Sint-Anna-Pede.

Brouwerij Timmermans: Rondleidingen met standaard twee proevertjes kunnen elke dag op afspraak. Elke tweede zondag van de maand houdt de brouwerij een opendeurdag, met een rondleiding om 14u30. Kerkstraat 11, Itterbeek.

Het Neerhof: Door de coronamaatregelen is Het Neerhof voorlopig enkel op zondag open voor publiek, van 14 tot 17u. Neerhofstraat 2, Dilbeek. Neerhof-vzw.be

19u: Avondmaal

Van al dat stappen en sfeer opsnuiven krijg je een stevige trek. Wij suggereren drie adressen waar je terechtkan om daar iets aan te doen.

Dilbeek @ home: Vind je het idee van op restaurant gaan in deze tijden nog wat te gek? Neem dat gerust enkele van de smaken van Dilbeek mee naar huis. In Dagbladhandel Dedoncker vind je een hoekje vol streekproducten en het 'Dilbeeks Pakske', een mandje vol lekkernijen uit de gemeente. Eylenboschstraat 44, Schepdaal.

De Rare Vos: Typische brasseriekeuken: simpel maar goed. Helaas voor vegetariërs betekent dat ook dat ze keuze hebben tussen een salade en kaaskroketten. Marktplein 22, Schepdaal. Derarevos.com.

Brasserie Julie: Weet dat chef Thomas Locus tot enkele jaren terug op deze plek sterrenzaak Bistro Margaux openhield en je weet dat Julie niet zomaar een brasserie is. Hoewel hij met de omdoping van voor af aan herbegon, heeft Brasserie Julie vandaag opnieuw een ster aan de deur hangen. In 2019 verkoos Gault&Millau Julie tot 'Brasserie van het jaar'. Dorpsplein 3, Sint-Martens-Bodegem. Brasseriejulie.com.

Langer in Dilbeek?

Bovenstaand programma bevat al een mooie greep uit het Dilbeekse aanbod, maar we kunnen met de hand op het hart zeggen dat een langer verblijf ook interessant kan zijn. Dan zou je bijvoorbeeld:

... een dagje niets kunnen doen in de érg goede en grote wellness Waer Waters . Of je nu gaat voor een volledig arrangement of gewoon graag van sauna naar sauna hopt: hier beleef je gegarandeerd een relaxerende dag. De zones met en zonder badkledij zijn even groot, maar toch is elk hoekje even gezellig. Reserveren is door de coronamaatregelen verplicht. Rodenberg 21, Groot-Bijgaarden. Waerwaters.com.

. Of je nu gaat voor een volledig arrangement of gewoon graag van sauna naar sauna hopt: hier beleef je gegarandeerd een relaxerende dag. De zones met en zonder badkledij zijn even groot, maar toch is elk hoekje even gezellig. Reserveren is door de coronamaatregelen verplicht. Rodenberg 21, Groot-Bijgaarden. Waerwaters.com. ... een tour kunnen doen langs verschillende brouwerijen , want dit is dé streek van de lambiek, geuze en kriek. Behalve bovengenoemde brouwerij Timmermans heeft het Dilbeeks grondgebied ook nog Girardin en Angerik te bieden. In de nabije omgeving liggen onder andere De Troch (Ternat), Lindemans (Vlezenbeek), Vrijstaan Vanmol (Lennik) en Mort Subite (Asse).

, want dit is dé streek van de lambiek, geuze en kriek. Behalve bovengenoemde brouwerij Timmermans heeft het Dilbeeks grondgebied ook nog Girardin en Angerik te bieden. In de nabije omgeving liggen onder andere De Troch (Ternat), Lindemans (Vlezenbeek), Vrijstaan Vanmol (Lennik) en Mort Subite (Asse). ... de watermolen van Pede een bezoekje kunnen brengen. In deelgemeente Sint-Gertrudius-Pede ligt de enige maalvaardige watermolen van het Pajottenland. Twee keer per maand kan je dat in levende lijve meemaken, want dan laten de molenaars de stenen draaien. Kinderen mogen helpen met het openen van de sluizen en optrekken van de zakken. Op sommige maaldagen wordt er na het malen ook een bakdemonstratie of -workshops gegeven in de oude steenbakoven. Helaas: door de coronamaatregelen kan de molen voorlopig de deuren niet openen, maar ze blijft wel het startpunt van verschillende mooie fietstochten en wandelingen, zoals de Pedemolenwandeling van net geen tien kilometer.

een bezoekje kunnen brengen. In deelgemeente Sint-Gertrudius-Pede ligt de enige maalvaardige watermolen van het Pajottenland. Twee keer per maand kan je dat in levende lijve meemaken, want dan laten de molenaars de stenen draaien. Kinderen mogen helpen met het openen van de sluizen en optrekken van de zakken. Op sommige maaldagen wordt er na het malen ook een bakdemonstratie of -workshops gegeven in de oude steenbakoven. Helaas: door de coronamaatregelen kan de molen voorlopig de deuren niet openen, maar ze blijft wel het startpunt van verschillende mooie fietstochten en wandelingen, zoals de Pedemolenwandeling van net geen tien kilometer. ... de verschillende kastelen van Dilbeek kunnen ontdekken. Zo heb je niet alleen het in het oog springende gemeentehuis van Dilbeek Kasteel de Viron, maar ook de 15 e -eeuwse waterburcht Kasteel Nieuwermolen, het neo-classistische Kasteel La Motte en het kasteel van Groot-Bijgaarden.

van Dilbeek kunnen ontdekken. Zo heb je niet alleen het in het oog springende gemeentehuis van Dilbeek Kasteel de Viron, maar ook de 15 -eeuwse waterburcht Kasteel Nieuwermolen, het neo-classistische Kasteel La Motte en het kasteel van Groot-Bijgaarden. ... de groene rand rond Brussel kunnen verkennen met de fiets . Het glooiende landschap richting Gooik of Halle wisselt velden af met kleine, karaktervolle dorpen. De kasseienbaantjes en vriendelijke cafés die je onderweg tegenkomt, kegelen je al fietsend terug in de tijd. Die-hard fietsers wagen zich aan de Gordelroute van 100 kilometer, maar ook kortere routes zijn er à volonté.

. Het glooiende landschap richting Gooik of Halle wisselt velden af met kleine, karaktervolle dorpen. De kasseienbaantjes en vriendelijke cafés die je onderweg tegenkomt, kegelen je al fietsend terug in de tijd. Die-hard fietsers wagen zich aan de Gordelroute van 100 kilometer, maar ook kortere routes zijn er à volonté. ... slapen in een van de oudste hoeves van ons land. De geschiedenis van De Onsemhoeve in Sint-Martens-Bodegem gaat terug tot de Frankische periode: ze werd gebouwd in 1420. Na een grondige restauratie in de jaren '90 fungeert de vierkantshoeve nu als gastenverblijf. Honsemstraat 2, Sint-Martens-Bodegem. Onsemhoeve.be.

in Sint-Martens-Bodegem gaat terug tot de Frankische periode: ze werd gebouwd in 1420. Na een grondige restauratie in de jaren '90 fungeert de vierkantshoeve nu als gastenverblijf. Honsemstraat 2, Sint-Martens-Bodegem. Onsemhoeve.be. ... iets verder op uitstap gaan. Het park van Gaasbeek is bijvoorbeeld prachtig en het kasteel op het domein herbergt vaak interessante tentoonstellingen. Ook Brussel is een steenworp ver.

Praktische informatie Toeristische folders, fietsroutes, wandelroutes, monumentenmappen en nog veel meer zijn te verkrijgen op de gemeentelijke cultuurdienst, Gemeenteplein 1, 1702 Groot-Bijgaarden. Openingsuren: elke werkdag van 9 tot 12 u en op woensdag van 14 tot 16 u. Tel. 02/467.60.20 Meer info op toerismedilbeek.be.

.

