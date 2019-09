In twee bollen van het Atomium komen zowel de persoonlijkheid van Pieter Breugel de Oude als zijn schilderijen op een innoverende en interactieve manier tot leven.

In twee bollen van het Atomium kan je een jaar lang de schilderijen en de persoonlijkheid van Pieter Bruegel de Oude op een innoverende en interactieve manier ontdekken in de expositie 'Bruegel, a poetic experience. An innovative world and mind'. De tentoonstelling past binnen de viering van de 450ste verjaardag van het overlijden van de Belgische meester.

Expo Breugel in het Atomium. © www.atomium.be,sofam

De Bruegeliaanse wereld komt dankzij grote reproducties helemaal tot leven in het Atomium. In een eerste bol werd er een driedimensionale pop-up installatie neergepoot die bestaat uit vijf schilderijen van de gekende reeks 'De zes seizoenen'. De bezoeker wandelt als het ware tussen de landschappen van Bruegel, terwijl toelichtingspanelen benadrukken hoe innovatief de Belgische renaissanceschilder was voor zijn tijd. De bezoeker leert dat de schilder de gewoontes op vlak van compositie en ritme radicaal heeft veranderd, onder andere met het luchtperspectief en het dieptezicht via de verdeling van zijn schilderijen in opeenvolgende vlakken.

In de tweede bol gaat de expo dieper in op de persoonlijkheid van Bruegel. De kunstwerken geven kostbare aanwijzingen over de schilder en de persoon die hij was. Bruegel werd gezien als een tweede Jeroen Bosch, maar in zijn werk 'Val van de Opstandige Engelen' onderscheidt hij zich duidelijk met zijn bijzondere wezens. Tegelijk maakte Bruegel ook faam als schilder van het platteland met 'De boerenbruiloft'. Maar vooraleer hij een beroemde schilder was, tekende Bruegel verrassend genoeg.

De tentoonstelling rond Bruegel is inbegrepen in het toegangsticket voor het Atomium.

