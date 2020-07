De stad Oostende zal van 18 tot en met 22 juli het aanmeldingssysteem activeren voor de drie drukste stranden. Het systeem moet ervoor zorgen dat de social distancing op deze stranden gegarandeerd wordt.

Van 18 tot en met 22 juli wordt het aanmeldingssysteem voor de drie drukste stranden in Oostende geactiveerd. De stad wil daarmee inspelen op de verwachte drukte. 'Door de mooie weersvoorspellingen, de start van het bouwverlof en de Nationale Feestdag zullen er heel wat mensen naar Oostende afzakken', zegt Burgemeester Bart Tommelein (Open Vld).

Aanmelding is enkel nodig op de stranden in het centrum, van aan het Zeeheldenplein tot net voor de Venetiaanse Gaanderijen. Op de stranden voor Thermae Palace, Mariakerke, Raversijde en Oosteroever is er geen aanmelding nodig. Wie een plekje wil reserveren kan zich gratis aanmelden via de website visitoostende.be/strand, via de balie van Toerisme Oostende, het UiTloket of telefonisch. Daarmee is een plekje op die stranden gegarandeerd bij aankomst voor 14.00 uur.

Het systeem wordt momenteel geactiveerd van zaterdag 18 tot en met woensdag 22 juli, maar dit kan nog verlengd worden. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen inwoners, tweedeverblijvers of dagtoeristen. Op de eerste dag worden zo'n 15.000 plaatsen voorzien. 'Maar ons plan is dynamisch en flexibel, indien nodig zullen we bijsturen.'

