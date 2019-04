In Oostende is het startschot gegeven van de vierde editie van het internationale kunstenfestival The Crystal Ship.

Tien enorme muurschilderingen en twee installaties zijn permanent te bewonderen in de straten van de kuststad. De rode draad doorheen de openluchttentoonstelling is The Dictatorship of Art.

De opening van de expo lokte heel wat kijklustige Oostendenaren. Ze vond plaats aan de voet van het kunstwerk van de Mexicaanse artieste Paola Delfin. Haar werk pronkt op de zijgevel van een groot flatgebouw in een woonwijk.

Een van de drie gezichten in het gigantische muurschilderij is dat van Bjorn Van Poucke, curator van het kunstfestival. 'Elk jaar nodigen wij twintig gerenommeerde kunstenaars uit om in Oostende hun ding te komen doen', legt Van Poucke uit. 'Alle werken blijven permanent staan en vormen zo een gratis openluchttentoonstelling die bezoekers te voet of met de fiets kunnen bezoeken.'

Voor de gelegenheid werkt The Crystal Ship samen met die andere gevestigde culturele waarde in Oostende, Theater aan zee. Tijdens dat theaterfestival zullen dagelijks rondleidingen georganiseerd worden langs het street artparcours.

Het thema van The Crystal Ship is The Dictatorship of Art. Lucas De Man van Theater aan Zee legde tijdens de opening uit wat daarmee bedoeld wordt: 'Moest kunst een dictator zijn, dan is het de enige dictator die zou zeggen: 'wees vrij'. Kunst is de ultieme vorm van democratie.'

De verspreiding van de werken doorheen de verschillende Oostendse wijken is geen toeval. Het past binnen het verhaal van iedereen Oostendenaar. 'Met The Crystal Ship creëren we een museum dat toegankelijk is voor iedereen', legt burgemeester Bart Tommelein uit. 'We gebruiken de stad als canvas en verbinden tegelijk de verschillende wijken met een uniek en divers parcours. De bewoners worden telkens betrokken bij het project.'

