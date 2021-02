In het jaar 320 had Rome tussen een en twee miljoen inwoners: een gigantische stad in die tijd. Professor Bernard Frischer maakte samen met de Khan Academy deze virtuele reconstructie die de omvang en grandeur van het antieke Rome toont.

In het jaar 320 was Rome een gigantische stad. Met tussen de 1 en 2 miljoen inwoners zou het ook naar huidige begrippen nog een aanzienlijke stad zijn. Archeologie professor Bernard Frischer van Indiana University maakte samen met de Khan Adacemy aan de hand van de gebouwen die de eeuwen overleefd hebben deze waarheidsgetrouwe reconstructie van hoe Rome er in die tijd uitzag. Je krijgt zo een goede indruk van de omvang en grandeur van de hoofdstad van het Romeinse Rijk.

Professor Bernard Frischer geeft een interessante uitleg bij de video. Wil je nog meer weten over het antieke Rome, dan kan je op de website van de Khan Academy terecht voor meer teksten en video's.

