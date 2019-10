Vijfhonderd jaar na de dood van Leonardo da Vinci gaat in het Louvre in Parijs de grootste tentoonstelling ooit van de renaissancekunstenaar van start.

Gedurende tien jaar konden er 162 schilderijen, schetsen, roodkrijttekeningen, manuscripten, beeldhouwwerken en kunstvoorwerpen verzameld worden. Slechts elf van het twintigtal schilderijen die aan de kunstenaar toegekend worden, zullen tentoongesteld worden. Zij zullen omringd worden door de andere werken.

'Portrait d'une dame de la cour de Milan', dit à tort 'La Belle Ferronnière', vers 1490-1497 © RMN-Grand Palais (musée du Louvre)/ Michel Urtado

Er werden al meer dan 180.000 tickets met slottoewijzingen gereserveerd. Na de Toetanchamontentoonstelling in La Villette, met in totaal 1,42 miljoen bezoekers, lijkt de tentoonstelling van da Vinci de andere museumblockbuster van het jaar te worden in Frankrijk.

Tijdens de tentoonstelling krijgen bezoekers veel opmerkelijke ontwerpen, passionele documenten en schetsen, en ook werken van andere Renaissancemeesters te zien. Het museum wil met de tentoonstelling aantonen dat schilderkunst voor da Vinci essentieel was, een visueel eindresultaat van zijn wetenschappelijk onderzoek.

Beyond the Glass © Emissive and HTC Vive Arts

Leonardo's bekendste werk en het icoon van het Louvre, de Mona Lisa, zal geen deel uitmaken van de tentoonstelling. Zij blijft iets verderop in de 'Salle des Etats' hangen.

De tentoonstelling werd voorafgegaan door een diplomatieke strijd. De Italiaanse populistische regering wilde namelijk geen werken uitlenen, omdat da Vinci een Italiaans kunstenaar was. Uiteindelijk konden er toch kunstwerken van verschillende Italiaanse musea geleend worden, alsook van Engelse collecties waaronder de Royal Collection, van het Russische Hermitagemuseum, de Pinacotheca van het Vaticaan en het Metropolitan Museum in New York, maar ook van het Institut de France.

Saint Jean Baptiste © RMN Grand Palais musee du Louvre Michel Urtado

Etudes pour la tete de Leda © Royal Collection Trust Her Majesty Queen Elizabeth II

'Sainte Anne, la Vierge et l'Enfant Jésus jouant avec un agneau', dite 'La Sainte Anne', vers 1503-1519 © RMN-Grand Palais (musée du Louvre)/ René-Gabriel Ojéda

'Portrait de jeune homme tenant une partition', dit 'Le Musicien', vers 1483-1490. © Veneranda Biblioteca Ambrosiana

Saint Jerome © Governatorate of the Vatican City State Vatican Museums