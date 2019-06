In beeld: een kijkje achter de schermen van zeven beroemde gebouwen in Londen

De buitenkant van deze bekende Londense bouwwerken kunnen we allemaal bekijken, maar achter de façades ligt een hele wereld verscholen die we nooit zien. Dankzij Quid Corner krijgen we de kans om toch even achter de schermen te kijken.

. © Getty Images

The Gherkin The Gherkin buitenkant © Getty Images The Gherkin van binnen © Quid Corner The Barbican The Barbican © Getty Images The Barbican © Quid Corner Elizabeth Tower met de Big Ben Elizabeth Tower met daarin de Big Ben © Getty Images Elizabeth Tower (Big Ben) © Quid Corner The O2 Arena The O2 Arena © Getty Images The O2 Arena © Quid Corner Kings Cross Underground © Getty Images Kings Cross Underground © Quid Corner Royal Opera House Royal Opera House © Getty Images Royal Opera House © Quid Corner 10 Downing Street 10 Downing Street © Getty Images 10 Downing Street © Quid Corner