Op 20 oktober 2020 gaat de wereldtentoonstelling in de Verenigde Arabische Emiraten van start. Het zal 'de grootste ooit' worden.

De wereldtentoonstelling zal lopen van 20 oktober 2020 tot 10 april 2021. Nog nooit namen er zoveel landen deel - 192 - en nog nooit was de site van een wereldtentoonstelling zo groot.

Luchtvaartmaatschappij Emirates heeft journalisten van over de hele wereld uitgenodigd om een stand van zaken op te maken van de voorbereidingen van de wereldexpo. Die zijn begonnen, maar de site is nog één enorme zandbak. De landenpaviljoenen moeten nog bijna allemaal opgetrokken worden, maar in Dubai gaat dat vlug. Niemand maakt zich zorgen over de timing.

Het centrale punt van de expo, de Al Wasl Dome, staat er wel al, althans de buitenconstructie. Het is een grote arena, opgetrokken uit staal, waar zowel de openings- als slotceremonie zal plaatsvinden. In zes maanden tijd worden er 25 miljoen bezoekers verwacht. De dimensies zijn enorm.

Al Wasl Dome © Reuters

Het Dubai Exhibition Centre is maar liefst 45.000 vierkante meter groot. Om alle paviljoenen op te bouwen zullen 32.000 arbeiders in totaal 100 miljoen werkuren presteren. Zes bruggen zijn er al gebouwd. In totaal werden wegen aangelegd voor een totale lengte van 12 km.

Het is de eerste keer in 168 jaar dat de wereldtentoonstelling plaatsvindt in het Midden-Oosten. De vorige gaststad was Milaan in 2015. Osaka in Japan organiseert de wereldexpo van 2025.

Het thema van de expo is 'Connecting minds, Creating the future' (de geesten verbinden, de toekomst creëren). Er wordt gewerkt rond drie thema's, opportunity (gelegenheid), sustainability (duurzaamheid) en mobility (mobiliteit). Het Belgisch paviljoen zal rond dat laatste thema werken.