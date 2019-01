Dit is volgens National Geographic de mooiste boekenwinkel ter wereld

El Ateneo Grand Splendid Bookstore in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires is door National Geographic uitgeroepen tot de mooiste boekenwinkel ter wereld. National Geographic roemt de prachtige manier waarop een voormalig theater werd omgevormd tot een tempel voor boeken.

De boekenwinkel ligt middenin de historische en dure wijk Recoleta. Op straat is het altijd druk, maar binnenin El Ateneo hangt een rustige sfeer met overal hoekjes waar je je fijn kan terugtrekken met een boek.

El Ateneo werd in 1919 gebouwd als El Grand Splendid Theater. In die tijd was Buenos Aires een belangrijke havenstad, een commercieel centrum en culturele hub. Emigranten uit Europa trokken in grote getalen naar Argentinie en brachten hun cultuur mee. De combinatie van Europese architectuur en Zuid-Amerikaanse flair vind je ook terug in dit voormalige theater.

In 2000 werd het theater op een zeer geslaagde manier omgebouwd tot boekenwinkel. Onder het met prachtige fresco's beschilderde plafond hebben de pluche zetels plaatsgemaakt voor boekenkasten die de golvende lijnen van het gebouw volgen. De vroegere loges zijn fijne hoekjes met een mooi uitzicht over de boekenwinkel geworden. De bühne, waarop de dikke fluwelen gordijnen nog hangen, is tegenwoordig een knus café.

Buenos Aires is overigens ook buiten deze mooiste boekenwinkel ter wereld een fijne bestemming voor boekenliefhebbers. De stad telt in totaal meer dan 700 boekenwinkels.