Wie vanuit Nederland met de Eurostar naar Londen wil reizen, moet binnenkort niet langer overstappen in Brussel.

De paspoort- en veiligheidscontrole zullen al voor het vertrek in Nederland plaatsvinden. Dat heeft Eurostar aangekondigd.

De Eurostar-verbinding tussen Londen en Amsterdam bestaat al sinds de lente van 2018. Vanuit Londen spoor je in ongeveer 4 uur naar Amsterdam (of in ruim 3 uur naar Rotterdam).

Maar de reis in de omgekeerde richting, dus vanuit Nederland naar de Britse hoofdstad, duurt een pak langer. Dat komt omdat de reizigers in het station Brussel-Zuid moeten uitstappen voor een paspoort- en veilgheidscontrole, en overstappen op een andere trein. Dat leidde tot de bizarre situatie dat Eurostar zijn klanten aanraadt om met de Thalys te reizen vanuit Nederland tot in Brussel, om pas daar na controle op de Eurostar te stappen tot in Londen.

Aan die toestand komt binnenkort een einde. De reizigers zullen al in Amsterdam (vanaf 30 april) of Rotterdam (vanaf 18 mei) gecontroleerd worden, waarna ze op dezelfde Eurostar-trein kunnen blijven zitten tot in Londen. De stations zijn daartoe uitgerust, en er is nu ook een akkoord tussen de betrokken landen om de controles mogelijk te maken. De Eurostar zal wel nog altijd op zijn reis stoppen in Brussel-Zuid om reizigers te laten in- of uitstappen.

