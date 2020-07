Ze werden geboren en getogen in hun stad en kennen er elke straattegel. Wij vroegen locals om hun favoriete plekken met ons te delen: op ontdekkingstocht in vier steden, aan beide kanten van de taalgrens.

Op stap met Marie Doutrepont

Op stap met Marie Doutrepont Marie Doutrepont heeft op de mooiste podia gedanst, van Londen tot Tokio. Een tiental jaar geleden zegde ze haar carrière als balletdanseres vaarwel en keerde ze terug naar Luik. Een stad waar ze dol op is omdat er van alles te beleven valt en Luikenaars er altijd voor te vinden zijn om de wereld te verbeteren bij een goed glas. In de stad riep Marie het festival Les Hivernales de la Danse in het leven. Ze opende in haar favoriete wijk ook zowel Ma Ferme en Ville, een eethuisje annex delicatessenzaak, als Pinart, le Bistrot, een bar met de nadruk op biologische en natuurwijnen. mafermeenville.be, pinart-bistrot.be Wat moet een gezin in Luik zeker bezoeken? 'Het museum La Boverie. Ik wil er deze zomer de tentoonstelling Hyperrealism Sculpture zien (nog tot 2 augustus). Wandel na je bezoek aan het museum over de voetgangersbrug La Belle Liégeoise naar het beroemde station Luik-Guillemins, een realisatie van de beroemde architect Calatrava.' laboverie.com Een tip voor een etentje met twee? 'Ik ben dol op de Italiaanse osteria Mio Posto. Rustige sfeer, funky muziek op de achtergrond.' mioposto.be Waar ontmoet je de hippe Luikenaars? 'In de wijk Grand Léopold, die sinds een paar jaar wordt opgewaardeerd. Een zalige buurt om rond te kuieren, met kleine winkels en hippe restaurantjes. De rue Souverain Pont is mijn favoriete straat. Je waant je er op vakantie.' De geknipte plek om de batterijen op te laden? 'De oevers van de Maas. Je kunt er een mooie wandeling maken en intussen de verschillende facetten van de stad ontdekken.' Waar ga je voor de perfecte picknick? 'In Ma Ferme en Ville kun je een picknickmand samenstellen met producten van kleinschalige producenten in een straal van 50 kilometer rond Luik. Je kunt de mand ook ter plaatse consumeren voor je je in het zachte gras neervlijt.' mafermeenville.be Het meest romantische hotel? 'Voor wie indruk wil maken is er het hotel Van der Valk Selys, met zijn gigantische ontbijtbuffet en knusse spa. Een speciale vermelding ook voor het Ramada Plaza, dat sinds kort tot de Mercure-keten behoort. De ruime kamers werden onlangs gerenoveerd.' hotelselys.be en wyndhamhotels.com/ramada Het beste adres om dé plaatselijke specialiteiten te proeven? 'Chez Philippe, voor balletjes op Luikse wijze. Met heerlijke frietjes, appelmoes en huisbereide mayonaise.' 39, rue Haute Sauvenière. Een plek waar momenteel veel om te doen is? 'Niet ver van de quai de la Batte - waar een van de grootste markten van Europa plaatsvindt - ondergaat het voormalige postgebouw momenteel een transformatie. Er komen een creatieve hub, een microbrouwerij, een foodhal en coworking spaces.' Op stap met Serge Ornelis Serge Ornelis is trainer in communicatie en leiderschap, en auteur. Daarnaast is hij Antwerpenaar in hart en ziel en geeft hij filosofische en historische stadswandelingen. Momenteel werkt hij aan een nieuwe reeks themawandelingen waarbij hij onderzoekt hoe mensen vroeger en nu omgingen met vragen als 'hoe omgaan met tijd?' of 'wat is liefde?' Ook actuele thema's komen aan bod. 'Zo organiseer ik deze zomer pandemiewandelingen door Antwerpen. Ik houd halt bij plekken met een link naar gebeurtenissen zoals de Spaanse griep of cholera en leg een verband met de coronacrisis en wat we uit het verleden kunnen leren.' hetverhaalgaat.com Het meest ongewone museum van de stad? 'In het Ruihuis kun je een ondergrondse wandeling maken door het netwerk van ruien dat Antwerpen doorkruiste sinds de middeleeuwen. De waterwegen vormden de grenzen van de oude stadskern, veel later werden het overwelfde riolen. Vandaag vormen de ruien een gangenstelsel onder de stad waar je, met gids en laarzen aan, door kunt wandelen.' ruien.be Hét adres voor een drankje weg van de toeristen? 'De Blikfabriek in Hoboken, op een kwartier van Antwerpen, is een leegstaande fabriek die werd omgetoverd tot innovatief centrum voor cultuur en ondernemerschap, met een gezellige bar. In de stad zelf hou ik van wijnbar Barbel op de Vrijdagmarkt en van Bar d'Henri, een gezellig eetcafé met een sympathieke uitbater die erg begaan is met onze ecologische voetafdruk. Een beetje verderop vind je Kolonel Coffee, waar de barista heerlijke iced latte maakt.' blikfabriek.be, flavoursofbel.com, facebook.com/bardhenri, kolonelcoffee.be Je favoriete gebouw in de stad? 'Het voormalige concertgebouw Ancienne Belgique in de Kipdorpvest. In de jaren dertig had de AB vier vestigingen in België: in Brussel, Antwerpen, Gent en Luik. De Antwerpse locatie is dé plek waar Gaston Berghmans doorbrak als artiest. Vandaag huist er een kledingzaak in het gebouw, maar in het interieur herken je nog het podium en de balkons. Waar heb je een mooi uitzicht over de stad? 'In het nieuwe Droogdokkenpark heb je een fantastisch zicht op de bocht van de Schelde, het strand van Sint-Anneke en de skyline van de stad.' Meest romantische plek? 'Op het gezellige Hendrik Conscienceplein hebben mijn vrouw en ik elkaar voor het eerst gekust. Later zijn we getrouwd in de erg Italiaans aandoende Sint-Carolus Borromeuskerk, op datzelfde plein.' Een toffe wandelroute? 'Je kunt hier gemakkelijk een gedichtenwandeling maken, want in het straatbeeld vind je overal poëzie en gedichtenmuren met werk van Antwerpse dichters.' Een plaats die je inspireert? 'The School of Life is een filosofisch initiatief dat aan de hand van lessen en events goede ideeën biedt voor het dagelijkse leven. Een fantastisch concept, met gezellig terras.' theschooloflife.com/antwerp Waar vind je verkoeling op een hete zomerdag? 'Het terras van Witzli-Poetzli ligt in de schaduw van de kathedraal. Wie wil uitwaaien kan een heerlijk tochtje maken op de waterbus die over de Schelde vaart richting Kruibeke en Hemiksem.' witzlipoetzli.com Op stap met Kimberley Geldof Met Table Stories verzorgt Kimberley Geldof kleine en grote momenten onder vrienden en geliefden, van trouwfeesten tot een familiepicknick. Ze maakt daarvoor optimaal gebruik van de speciaalzaken die ze in Gent vindt, waar ze sinds 2009 woont. 'Ik heb twee jaar in Oudenaarde gewoond, maar miste de volkse gezelligheid en diversiteit van de stad. Toch hou ik ook van de prachtige landschappen van de Vlaamse Ardennen, onder Gent. Ze vormen het ideale decor voor intieme events.' table-stories.be Wat is een plek met mooi uitzicht over de stad? 'Vanop het water vind ik een ontspannende manier om Gent te ontdekken. Aan de Coupure kun je bootjes huren waarmee je de Leie kunt afvaren. De rust en geluiden die je waarneemt vanop het water hebben iets magisch. Vaar je richting Sint-Martens-Latem, dan kun je bovendien wegdromen bij de mooie huizen in de chiquere buurten.' Je favoriete park om een boek te lezen? 'Het Rozebroekenpark in Sint-Amandsberg, net buiten Gent-centrum, ligt vlak bij mijn huis en is ideaal voor kinderen, sporters, wandelaars of om rustig op een bankje te zitten.' Een goed adres voor verse, lokale producten? 'Moor&Moor is een moderne kruidenierszaak met zuivere producten. Buiten de stad is zelfpluktuin Purfruit in Dentergem de moeite. De boeren leveren hun biofruit, sappen en siropen ook aan toprestaurants.' moormoor.be, purfruit.be Het ideale adres voor een aperitief weg van de toeristen? 'De Zwarten Engel in Etikhove is een ongedwongen nostalgische plek. Je hebt er meteen een vakantiegevoel en krijgt er hippe omagerechten geserveerd. Nog zo'n authentiek adres is In de kroon in Mullem, waar sommige gerechten op de kaart al twintig jaar hetzelfde zijn. Beide adressen liggen in de mooie natuur van de Vlaamse Ardennen.' dezwartenengel.be, indekroon.be Meest romantische plek? 'Als verliefde puber sprak ik af aan de grote treurwilgen die langs de Lievekaai staan in de wijk Prinsenhof. Buiten Gent is de Kordaalroute in Nokere een prachtige streek voor een picknick of aperitief tussen de velden en knotwilgen.' Meest interessante buurt van Gent? 'De arbeiderswijk Muide aan de oude dokken wordt sinds enkele jaren enorm opgewaardeerd tot multiculturele buurt met een strand en urban feel. ' Welk liedje beschrijft Gent het best? 'Elke keer als Mia van Gorki gedraaid wordt tijdens de Gentse Feesten gebeurt er iets magisch.' Welke toeristische plek in Gent loont toch de moeite? 'De tuin van de Sint-Pietersabdij. Je mag er picknicken tussen de wijnranken. Met een flesje rosé waan je je zo in Frankrijk.' Waar vind je verkoeling op een hete zomerdag? 'Wijnbar Ona op de Nederkouter is de place to be voor kwaliteitsvolle, grotendeels biologische wijnen. Bovendien is er een terras.' ona.gent In welke koffiebar krijg je meer dan goede koffie? 'Billie Rose is een unieke conceptstore in de stad die ook heerlijke cappuccino serveert. billierose.be Op stap met Pierrick Gautier Zes jaar geleden opende Pierrick Gautier samen met twee vrienden in het centrum van Namen Insolite N'CO. Hét adres om bijzondere spullen op de kop te tikken: oude schoolkaarten en fototoestellen, streetartaffiches van Obey, oude tegels, vintage meubelen. 'Wij zijn schattenjagers', zegt Pierrick, die net als zijn ouders in Namen geboren werd. 'Ook mijn grootouders hadden hier een zaak. Namen is een stad naar mijn hart. De mensen kennen elkaar, ik wandel hier dolgraag rond en het is hier al bij al rustig.' insolitenco.com Wat is het eerste dat je toont aan iemand die Namen voor het eerst bezoekt? 'De scheepswerf onder het Viaduct van Beez. Een parel van de Waalse industrie, met een rijke geschiedenis. Ik vind het heerlijk om er rond te wandelen met de rugzak en naar de oude boten te kijken. En verderop kun je de art-decovilla's in het dorp Beez gaan bewonderen.' Je favoriete gebouw in Namen? 'Het Palais de Justice. Een subliem gebouw dat me altijd al heeft geïntrigeerd.' De beste bar om in alle rust een glas te drinken? 'Vino Vino serveert ongelooflijke wijnen en je kunt er bovendien een uitstekende charcuterie- of kaasschotel krijgen. En keer per maand organiseren ze een avond waarbij ze gerechten matchen met wijnen. Het is een fantastische plek, maar je kunt het best reserveren, want er is maar plaats voor dertig gasten.' vinovino.be Welk aroma vat Namen naar jouw gevoel samen? 'Dat zijn er twee. Op zaterdagochtend is de hele markt doordrongen van de geur van de gebrande koffie van het kraam van Delahaut. En dan is er de geur van de wafels van Dumont, aan de oude Eldorado-bioscoop. Die wafels met gekaramelliseerde suiker zijn voor mij wat madeleines waren voor Proust.' Welke kunstenaar heeft de stad het best vereeuwigd? 'Olivier Gilgean, een fotograaf die erin slaagde de ziel van Namen te vatten in portretten van locals, in avondzichten of in foto's vanuit verrassende invalshoeken.' Waar vind je verkoeling op een hete zomerdag? 'Vlak bij de nieuwe voetgangersbrug die Namen met Jambes verbindt, is er een ambachtelijk ijssalon. Wie een stevige wandeling ziet zitten, kan via het jaagpad langs de Maas richting Wépion. Je komt dan voorbij het kasteel van Dave en het Parc de la Plante. Na een dik uur ben je aan Fleur de Lait, een heus instituut. fleurdelait.be Je favoriete wijk? 'De wijk Arsouilles is voor mij de meest 'Naamse' van allemaal. Daar vind je ook de chacheûx, de steltenlopers die deel uitmaken van de plaatselijke folklore.' En waar heb je het mooiste uitzicht? De heuvel van Bouge, waar elk jaar een immens vuur wordt aangestoken - een van de zeven grote vuren die dan in de streek branden. Je kunt er met de wagen heen en dat loont echt de moeite: bij helder weer heb je een ongelooflijk uitzicht over de Maasvallei.'