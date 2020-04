Reizen in coronatijden: onze redactie verzamelt de beste online-initiatieven. In 2020 wordt de 250ste verjaardag van Beethoven gevierd. Zijn geboortestad Bonn had een groot feestjaar gepland, en ook in Wenen, waar de componist overleed, stonden de bubbels klaar. In een mum van tijd bedachten beide steden een plan B.

Bonn

ONLINE SNUFFELEN: Bonn is de Duitse stad waar de componist werd geboren in 1770. Het Beethoven-Haus is nu een museum gewijd aan zijn oeuvre. Het gebouw heeft een roze façade en is een van de laatste achttiende-eeuwse huizen in de stad. Je vindt er manuscripten, muziekkamers, portretten en een originele piano waarop hij tokkelde. Het volledige archief is gedigitaliseerd en virtueel te raadplegen. Het museum werkt ook aan een virtuele tour, die vanaf begin april online gaat. Meer info op beethoven.de NOG OP DE AGENDA: de evenementen in Bonn en het hele land zijn momenteel uitgesteld. De Beethoven-kalender - die intussen meer dan tachtig pagina's telt - met alle expo's en festiviteiten in de zomer en het najaar vind je op bthvn2020.de VIRTUEEL LUISTEREN: in Wenen, op 900 kilometer van zijn wieg, stierf hij. Op zijn 35ste verhuisde Beethoven naar de Oostenrijkse hoofdstad, waar hij zijn eerste openbare concert gaf. Ook in Wenen stond een grote overzichtsexpo gepland, in de Österreichische Nationalbibliothek. De bib is dicht, maar ook hier kun je de volledige Beethoven-collectie online inkijken, via onb.ac.at/beethoven-digital. De stad heeft intussen ook een speciale hashthag voor haar B-plannen: #mitbeethovendurchdiekrise. Grote cultuurhuizen streamen op arte.tv/beethoven gratis eerder opgenomen Beethoven-voorstellingen. Je kunt er onder meer van op het balkon op de eerste verdieping kijken naar zijn opera Fidelio in de Weense Staatsopera. NOG OP DE AGENDA: ook in Wenen ligt het openbaar leven plat. De stad bundelde alle evenementen die later op het jaar misschien zullen plaatsvinden op beethoven2020. wien.gv.at (alleen in het Duits).