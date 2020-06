Reizen in coronatijden: onze redactie verzamelt de beste initiatieven.

Zonder camping: zet je tent bij de buur. Waar: overal in België. Het online platform Campspace verzamelt toffe kampeerspots in de buurt. Geen grote campings of vakantieparken, maar overnachtingsplekken bij de boer, graslanden aan een meer of dakterrassen in een stad. Zeg maar airbnb voor kampeerders. Campspace is een Nederlands platform, maar telt intussen ook een 150-tal tips in België. Prijzen variëren van 1 tot 30 euro per nacht, campspace.com Picknickfietsen: op boerderijtocht. Waar: kriskras door West-Vlaanderen. Bij meer dan twintig West-Vlaamse landbouwbedrijven kun je een goedgevulde picknickmand bestellen met lekkers recht van bij de boer. Toerisme West-Vlaanderen koppelde de 'take away farms' telkens aan een fietsroute. En zo combineer je de uitgestrekte landschappen van de Westhoek of het Brugse Ommeland met vergeten groenten, kraakvers brood, huisgemaakte choco en hoeve-ijsjes. Vanaf 13 euro per persoon, hoevepicknick.be en westtoer.be/nl/inspiratie/24-fietsroutes-met-hoevepicknick Sprookjesovernachting: slapen in een kasteel. Waar: in Oedelem, tussen Gent en Brugge. Kasteel Ten Torre was vroeger eigendom van Keizer Karel V. Tot nu was het domein niet toegankelijk voor publiek, maar sinds kort kun je het majestueuze gebouw met krakend parket, smalle wenteltrappen, statig kasteelmeubilair en slotgracht huren als vakantieverblijf voor groepen. Het kasteel is volledig omwald en op elke hoek staat een uitkijktoren. Midweek vanaf 2800 euro, er is plaats voor 22 personen, tentorre.be