In de Mexicaanse hoofdstad hebben archeologen resten van een huis van de Spaanse veroveraar Hernán Cortés ontdekt op de funderingen van een paleis van de Azteekse heerser Axayácatl. Dat meldt het lokale instituut voor antropologie en geschiedenis.

De afgelopen twee decennia vonden onderzoekers al overblijfselen van het paleis van Axayácatl, onder het hoofdgebouw van non-profitorganisatie en pandjeshuis Nacional Monte de Piedad in het historische centrum van Mexico-Stad. Axayácatl heerste van 1469 tot 1481 in de Aztekenhoofdstad Tenochtitlan.

Bij opgravingen op de site in de jaren 2017 en 2018 is ook een ruimte uit basalt en lavagesteente aangetroffen. Uit analyses blijkt nu dat het gaat om het huis van de conquistador Cortés na de verovering van Tenochtitlan. Het huis waarin hij enkele jaren heeft geleefd en dat ook heeft gefungeerd als eerste bestuurszetel van het vicekoninkrijk Nieuw-Spanje, is deels opgebouwd uit puin van het paleis. Onder de ruimte uit basalt en lavagesteente is een openbaar deel van het paleis, waarschijnlijk een binnentuin, aangetroffen.

Overheersing

Tenochtitlan was met meer dan 200.000 inwoners een van de grootste steden ter wereld, toen de Spanjaarden onder Cortés er in 1519 aankwamen en de toenmalige heerser Moctezuma II verrasten. In twee jaar tijd maakten ze de stad met de grond gelijk en vernietigden zo de Azteekse hoogcultuur. Met en op het puin van Tenochtitlan bouwden ze de nieuwe hoofdstad van het vicekoninkrijk Nieuw-Spanje: Mexico-Stad. Moctezuma II overleed in 1520 in het paleis van zijn vader Axayácatl.

