Een vakantiewoning met alles erop en eraan, van een ontbijt of massage aan huis tot een openluchtcinema of whiskytasting in de tuin. En geen gezeul met eigen handdoeken en lakens. Onze redactie testte vijf nieuwe luxevakantiehuizen uit en wilde niet meer naar huis.

The Addresses, Vila Real de Santo Antonio (nabij Faro), Portugal uitgetest door Amélie Rombauts

...

Waarom boeken? Om even weg te zijn van je dagelijkse to-dolijst en het altijd maar plannen voor werk, kinderen en vrije tijd. Hier zijn de beste belevenissen uit de buurt al grondig voor jou onderzocht en in een adressenboek gegoten. Eenmaal aangekomen kies je à la carte wat te doen of waar te eten, volgens je goestingdu jour. En dat allemaal in een interieur en omgeving waarmee je Instagram zal ontploffen.Uitbaters: artdirector Ludovic Beun en wijnhandelaar Bert Jeuris, die met hun concept het beste van hun Portugal met anderen willen delen.Aantal kamers: Casa Três is het nieuwste en derde vakantiehuis van The Addresses in de Algarve, met twee slaapkamers met zithoek, en eventueel een kinderbed, en een derde kamer zonder. Elk voorzien van een kingsize bed en en suite badkamer met lokale biologische producten.De sfeer: een onopvallende gevel in het oude stadscentrum van Vila Real de Santo Antonio verbergt een oase van rust, inclusief patio met zwembad en stokoude citroenboom. Het Gentse Studio Stories gaf het huis de ziel terug van de handelsreiziger die er ooit woonde. Designmeubilair, handgedraaide keramiek en bijpassende kunstwerken zijn afgewerkt met een vleugje Braziliaanse flair.Super-de-luxe: als gast mag je rekenen op de toegewijde diensten van Mario, de één-uit-de-duizend concierge. Hij verwelkomt je niet alleen, hij kent ook de beste restaurants en boekt er meteen een tafel. Met plezier regelt hij een deep tissue massage aan huis, een excursie te paard of met de wagen en vult je koelkast met alles wat je wilt. Een onverwacht probleem? Mario fikst het. Paste hij in een koffer, je nam hem zo mee naar huis.De buurt: dit kuststadje ligt tussen de Middellandse Zee en de Guadiana, de rivier die Portugal van Spanje scheidt. Om de hoek huur je een fiets waarmee je naar koele naaldbossen trapt, het strand van Vila Real of de ferry die je naar Spanje brengt. De trip naar het idyllische klifdorp Cacela Velha door het natuurreservaat Ria Formosa moet je - liefst te paard - gedaan hebben. Bij valavond eindig je op het strand van Fabrica, een van de mooiste kuststroken ter wereld. Kippenvel gegarandeerd.Casa Três, vanaf 1200 euro per week, extra services niet inbegrepen. In de ruime omgeving zijn twee andere huizen te huur, telkens met een ander verhaal en andere adresjes. theaddresses.comWaarom boeken? Hier in de Provence wachten geen dringende mailberichten of familiale verplichtingen. Je hoeft alleen te genieten van een koffie op het gezellige terras, een kleine siësta na de maaltijd in de schaduw van een oude taxus of met uitzicht op de Petit Luberon. Het voelt alsof je bij oude vrienden op bezoek bent.Uitbaters: een jaar geleden kocht de groep Beaumier dit oude landhuis uit de 18de eeuw. Delphine Rouvière, geboren in de streek, beheert vandaag de zaken. Ze werkt met hart en ziel om haar gasten te laten genieten van de kleine geneugten des levens.Aantal kamers: er zijn negen hotelkamers maar ook een aantal appartementen en vakantiehuizen voor zes personen. De grootste woning heeft een eigen tuin, een glazen wand, een haard en een keuken die uitgerust is als in een gastronomisch restaurant.De sfeer: midden in een park van drie hectare word je verwelkomd in de ontvangstruimtes, verspreid over drie gebouwen begroeid met klimop en verbonden via een mooie binnenplaats. Binnenin worden de zichtbare plafondbalken ondersteund door eeuwenoude stenen muren, de vloeren zijn bedekt met terracottategels. De aankleding, een mooi samenspel van gekreukt linnen, gepatineerd hout en riet, versterkt de burgelijk-Provençaalse ambiance. Kenners zullen hier en daar meubels herkennen uit de AM.PM-collectie van La Redoute, een luxegamma gemaakt van edele materialen. Allemaal zeer Instagramproof.Super-de-luxe: alles ademt luxe, van de verwelkomingsproducten van Diptyque, de geluidsinstallatie van Bang & Olufsen tot de afmetingen van het zwembad, 18 op 6 meter groot. In het hoogseizoen geniet je (gratis) van activiteiten als petanque, openluchtcinema of yoga.De buurt: Lourmarin zou een van de mooiste dorpen van Frankrijk zijn, met tal van kunstgalerieën en artisanale winkeltjes, maar ook het eerste renaissancekasteel van de Provence en het graf van de bekende schrijver Albert Camus. Elke vrijdag vindt op de place Henri Barthélémy een van de grootste producentenmarkten van de Vaucluse plaats.Een appartement voor 6 personen vanaf 750 euro per nacht in het laagseizoen. De tgv rijdt meerdere keren per dag van Brussel-Zuid tot Avignon, een rit van 5 uur. Van daar is het nog 62 kilometer rijden, met de shuttledienst of een huurwagen. beaumier.com/fr/proprietes/villa-le-galinierWaarom boeken? Om met familie of vrienden een heerlijk lang weekend door te brengen in een huis dat tegelijk bijzonder en comfortabel is, én een ideale uitvalsbasis voor wandelingen in de mooie Gaumestreek, het meest zuidelijke hoekje van België. Je geniet er van een warm interieur, een immense tuin die in elk seizoen bekoort (met een sauna voor als het koud is en een barbecue en trampoline voor mooie dagen) en rijkelijke terroirdiners die aan huis worden geleverd door restaurant La Vieille Ferme.Uitbaters: Tanja en Dennis werden op een mooie dag getriggerd door een 'te koop'-bord voor de pastorie naast de kerk van het dorp Les Bulles. Ze deden een bod onder gesloten omslag (de hoogste bieder wint) en hadden het pand. Drie jaar lang renoveerden ze het huis, grotendeels zelf, met hulp van vrienden en een budget dat rijkelijk overschreden werd. De oude pastorie werd grondig aangepakt maar niet mismeesterd. De vroegere tegels, stenen en houtwerk werden behouden, maar alles kreeg een extra luxetouch.Aantal kamers: vier ruime tweepersoonskamers, elk met eigen badkamer. En een prachtige zolder waarin vijf extra bedden staan opgesteld.De sfeer: het is een uitzonderlijk charmant en bijzonder rustig huis. Voor de inrichting struinde het eigenaarskoppel brocante- en tweedehandswinkels af om het gebouw een ziel en een geraffineerde vintagelook te geven. Verrassende relikwieën van de vroegere pastorie sieren nog steeds de gangen, de bibliotheek en zelfs de toiletten.Super-de-luxe: alle verwachtingen worden ingelost. Je kunt een ontbijt laten bezorgen en het gastkoppel kent sympathieke mensen die er kookateliers kunnen organiseren, een whisky- of ginproeverij, of een sessie lichaamsverzorging en zelfs een casinoavond met een croupier die naar hier afzakt met zijn speltapijt, kaarten en jetons.De buurt: het huis stelt fietsen ter beschikking, een perfecte gelegenheid om de mooie fietsroutes van Chiny of Florenville te ontdekken, of zelfs goed door te trappen tot de niet te missen abdij van Orval. En wat met het fameuze microklimaat van de Gaume? Aan jou om te ontdekken.Vanaf 1000 euro voor een midweek (4 nachten) en vanaf 1060 euro voor een weekend (2 nachten) in het laagseizoen. gaume-exclusief.beWaarom boeken? Dit is dé plek voor een zorgeloos weekend, vlak bij huis. Zodra je binnenkomt en door de ramen de zeilboten over de Noordzee ziet varen, glijdt de werkweek van je af. Het enige wat nu nog moet, is de cava ontkurken die klaarstaat en beslissen wie de slaapkamer met zeezicht krijgt.Uitbaters: de gastheer en -vrouw zijn een Antwerps echtpaar met liefde voor architectuur en interieur. Op de zeedijk van Oostende, aan de havengeul, lieten ze twee appartementen op de hoogste verdieping van residentie Des Nations renoveren tot één ruim penthouse. Alles is voorzien, voor jong en oud: van bed- en badlinnen, een uitgeruste keuken (drie pannenkoekenpannen!) en heerlijk comfortabele sofa's tot gezelschapsspelletjes en een iPad met Spotify. "Het idee is dat je alleen maar je koffer hoeft uit te pakken als je aankomt. Een uitgebreide aperitiefplank kan, indien gewenst, meteen geleverd worden", zegt de gastheer.Aantal kamers: er zijn vijf slaapkamers met tweepersoonsbed, een extra stapelbed, en vier badkamers.De sfeer: de gevel van het oude appartementsgebouw doet niet vermoeden dat hier zo'n stijlvol penthouse schuilt, ingericht met sfeervolle lampen van Bea Mombaers, een geluidsinstallatie van B&O, een gezellige gashaard, schapenvachtjes en plaats voor twaalf aan de grote eettafel. Dé eyecatcher in de woonkamer zijn de vier grote ramen die uitkijken over zee. Terwijl je 's morgens je koffie drinkt, zie je surfers over de golven glijden en zeilbootjes een na een de haven uitvaren. En komt daar geen driemaster aan? Dit is een geweldig adres voor een familieweekend of vriendenreünie, met genoeg privacy voor iedereen.Super-de-luxe: naast gekoelde dranken zitten in de prijs ook twee parkeerkaarten en een uitgebreid ontbijt aan huis, samengesteld door patisserie Caruso en versmarkt Primeurs Achiel. De wijnvoorraad in het appartement is te koop en er is ook een samenwerking met de Italiaanse chef Vito, van het gelijknamige Oostendse restaurant, die desgewenst aan huis komt koken. Fietsen huren of een zeiltochtje? U vraagt, de gastheer regelt. Van mei tot september zit ook een gevulde strandcabine in het pakket.De buurt: in Oostende en omgeving valt altijd wat te beleven, wat het weer ook in petto heeft.Vanaf 1900 euro voor 3 nachten. logerenmetzeezicht.beWaarom boeken? Benedict biedt het beste van twee werelden: de vrijheid van een vakantiehuis én de luxe en extraatjes van een boetiekhotel. Verwacht echter geen klassieke hotelservices. Er is geen receptie, restaurant of iemand die je koffers naar boven brengt. Wel een 'fictieve gastheer' die je voorziet van een persoonlijke toegangscode en je verblijf begeleidt, als je dat wenst.Uitbaters: een projectontwikkelaar en zijn vrouw, die haar topjob in de corporate finance opzegde om met dit apartmenthotel haar droom te realiseren.Aantal kamers: er zijn 24 appartementen, geschikt voor twee tot zes personen. Vier appartementen hebben twee of meer slaapkamers, acht hebben één slaapkamer en een bedstee, enkel geschikt voor kinderen tot twaalf jaar.De sfeer: de appartementen - elk met een eigen terras, salon en kleine keuken - zijn verdeeld over twee gerestaureerde villa's uit 1904. Het interieur is ontworpen door Paul Linse van Studio Linse, die ook het Royal Opera House in Londen en het Amsterdamse Rijksmuseum op zijn cv heeft staan. Zijn opdracht: creëer een home-away-from-home die rust en luxe uitstraalt. Geen televisies tegen de zachtgrijze muren dus, wel zorgvuldig gekozen kunst en supersnel internet. Het servies is van Piet Boon voor Serax, het bedlinnen van sneeuwwit Egyptisch katoen. Hier is alles aanwezig voor een ontspannen verblijf.Super-de-luxe: water, koffie van de Espressofabriek en een karton Hollandse melk zitten in de prijs begrepen en een ontbijtmand (tegen betaling) met heerlijke streekproducten staat op het afgesproken moment voor je deur. Fietsen huren, een uitstap plannen of een privéchef uit Amsterdam laten komen: met een online aanvraag of whatsappje regelt de fictieve gastheer alles voor je.De buurt: Noordwijk ligt in het Nationaal Park Hollandse Duinen, een natuurlijk erfgoed dat bekendstaat om zijn duinen, bossen, bloemenvelden en zijn dertien kilometer aan ongerepte stranden. Wie het penthouse huurt, heeft tijdens de lente zowel zicht op zee als op de tulpen. Toch nood aan wat cultuur? Universiteitsstad Leiden is maar twintig minuten rijden.Appartement voor 2 personen vanaf 225 euro per nacht. benedictnoordwijk.nl