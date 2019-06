Voortaan gelden strengere regels om naar de top van de Mont Blanc te klimmen. De populariteit van de berg is zo groot dat het gevaarlijk wordt.

We zagen het ook al op de Mount Everest waar klimmers in de file stonden om de top te bereiken. Met de nodige doden tot gevolg. De Mont Blanc, met 4810 meter één van de hoogste bergen in Europa, kampt met een soortgelijk probleem. Jaarlijks wagen zo'n 25.000 klimmers een poging de top te halen. En dat leidt tot ruzies tussen klimmers die elkaar proberen voorbij te steken.

Mont Blanc © Getty Images

Nog vervelender is dat klimmers massaal illegaal kamperen op de flanken van de berg. Daarom moeten klimmers die de top via de standaard route, de Route Royale, willen bereiken voortaan een kamer boeken in één van de drie schuilhutten. Die route omvat een overnachting en wanneer een klimmer zijn reservatie niet aantonen, mag hij of zij niet naar boven. Klimmers die toch illegaal kamperen riskeren een gevangenisstraf van twee jaar en een boete van zo'n 300.000 euro.

Mont Blanc © Getty Images

Deze drastische maatregelen zijn nodig omdat eerdere pogingen om de beklimming in goede banen te leiden mislukten. Afgelopen jaar kwamen vijftien klimmers om op de Mont Blanc. Daarop werd het aantal klimmers beperkt en een informatiecampagne gelanceerd om toekomstige klimmers te ontmoedigen.

De bedreiging van het personeel in de hutten en de dood van een 25-jarige Slowaakse klimmer op de Route Royale zijn nu de druppel om stevig actie te ondernemen.