Vier fietsroutes maken kans op de titel 'Fietsroute van het Jaar 2022'. Net als bij de verkiezing van de wandelroute van het jaar in de Benelux kunnen alleen fietsroutes die nieuw zijn of recent gewijzigd meedingen naar de prijs.

De jury maakte heel wat kilometers om alle fietsroutes uit te testen. Ze kijken naar criteria als de kwaliteit van het wegdek, de bewegwijzering, hinder van ander verkeer, fietsfaciliteiten.

De jury selecteerde vier langeafstandsroutes die de hoofdprijs kunnen winnen. De winnaar wordt op vrijdag 25 februari bekendgemaakt tijdens de eerste dag van de Fiets en Wandelbeurs in Utrecht.

De vier kanshebbers in willekeurige volgorde

1. Badischer Weinradweg in Duitsland: 470 kilometer van Bazel in Zwitserland naar Laudenach

De Badischer Weinradweg loopt door een van de belangrijkste wijngebieden in Duitsland en over de flanken van de Isteiner Klotz, een bergrug in het zuidwesten van Duitsland. Je moet af en toe wel een beetje klimmen, maar daar staat tegenover dat je kan genieten van schitterende panorama's. Je passeert verschillende romantische dorpjes met vakwerkhuizen, de kleurrijke kuurstad Baden Baden en de historische universiteitsstad Heidelberg.

Badischer Weinradweg: Heidelberg © GF

Badischer Weinradweg © GF

2. Royal Canal Greenway in Ierland: 135 kilometer van Maynooth (Dublin) naar Cloondara/ Longford

Het Royal Canal Greenway werd meer dan 200 jaar geleden aangelegd om de twee rivieren Liffey en Shannon met elkaar te verbinden. De 135 kilometer lange route is de langste Greenway in Ierland en start net buiten Dublin. Je komt door een landschap met van alles wat: historische industriële sites, glooiende weilanden onderbroken door stenen muurtjes, mooie dorpjes, oude bruggen en sluizen, fraaie ruïnes, gezellige pubs en talloze plekjes om even halt te houden en te picknicken.

Royal Canal Greenway © Jessica de Korte

Royal Canal Greenway © Jessica de Korte

3. Vlaanderenroute in België: 925 kilometer door Vlaanderen

Deze lange Vlaanderen fietsroute maakt een grote lus door heel Vlaanderen. Alles komt voorbij: van de schitterende steden tot fraaie landschappen en ondertussen maak je kennis met de hele geschiedenis van Vlaanderen. Je fietst door de Kempen, de heuvels van Haspengouw, het Pajottenland, door de voormalige mijnstreek in Limburg en langs de Frontlinie uit de Eerste Wereldoorlog. Steden die op de route liggen zijn onder andere Brussel, Gent, Antwerpen, Brugge, Leuven, Ieper en Maastricht net over de Nederlandse grens.

Vlaanderen fietsroute © Mirre Ooste

Vlaanderen fietsroute © Mirre Oost

4. LF Waterlinieroute in Nederland: 410 kilometer van Edam naar Bergen op Zoom

De waterlinies werden aangelegd om Nederland te beschermen tegen vijandige invallen. Bij een bedreiging konden grote delen land onderwater gezet worden om de vijand de pas af te snijden. Deze Waterlinieroute loopt door het landschap waar die linies liggen. Je passeert sluizen, oude inundatiekanalen (een kanaal waarmee land onderwater gezet kan worden), oude vestingsteden zoals Naarden, Muiden en Weesp en historische forten die tegenwoordig in gebruik zijn als restaurant, B&B, bierbrouwerij of galerie.

Waterlinieroute: Fort bij Asperden © Jessica de Korte

Waterlinieroute: Fort Sabina in Heijningen © Jessica de Korte

