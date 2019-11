Vier routes in België, Frankrijk en Zweden zijn genomineerd voor de titel Fietsroute van het jaar. Op 28 februari, tijdens de Fiets en Wandelbeurs in Utrecht, zal de jury de winnaar bekendmaken.

De jury heeft een groot aantal fietsroutes getest op criteria als bewegwijzering, landschap, eventueel thema, ondergrond en verkeersveiligheid. Juryvoorzitter Bert Sitters is positief over de toekomst. 'Overal in Europa wordt druk gewerkt aan fraaie fietsroutes. Dit belooft veel goeds voor de komende jaren.'

De vier genomineerden voor de Fietsroute van het jaar 2020

Eurovelo3 in België (200 kilometer)

Deze veelzijdige fietsroute van het Drielandenpunt bij Vaals naar de Franse grens aan de Samber loopt over voormalige spoorbanen en jaagpaden. Je fietst door veel natuur en sfeervolle steden en stadjes. Uniek is het stukje fietspad tussen 'de roest' van het industrieel erfgoed bij Charleroi.

Eurovelo3: de Roest © Bert Sitters

Eurovelo3: zicht op middeleeuwse Thuin © Bert Sitters

Eurovelo3: Abdij van Aulne aan de Samber © Bert Sitters

La Dolce Via in de Ardèche in Frankrijk (120 kilometer)

Het landschap in de Zuid-Franse Ardèche is ruig, maar stevig klimmen hoef je hier niet. De Dolce Via kronkelt over een voormalige spoorbaan op een soort langgerekt balkon boven een diep dal. Onderweg geniet je van prachtige uitzichten. De fiets kan mee in een museum-stoomtrein naar de start van de route op bijna het hoogste punt.

Dolce Via © Stefan Maas

Dolce Via © Stefan Maas

Dolce Via © Bert Sitters

Dolce Via © Bert Sitters

La Vallée du Loir à Vélo in Frankrijk (320 kilometer)

De Loire heeft een kleiner broertje: de Loir. Dit intieme riviertje stroomt langs wijngaarden, kastelen en oude stadjes zoals de Sint-Jacobsstad Vendôme. Je kunt deze route doen in combinatie met andere fietsroutes, zoals langs de Loire, de Véloscénie en de Vélo Francette.

La Vallée du Loir à Vélo © Luc Oteman

La Vallée du Loir à Vélo © Bert Sitters

La Vallée du Loir à Vélo © Bert Sitters

Sydkustleden in Zweden (260 kilometer)

Ook dit jaar komt Zweden met een nieuwe fietsroute. Dit keer langs de zuidkust, ook wel de Zweedse Rivièra genoemd. De fietspaden lopen afwisselend langs het strand en door de bossen. Onderweg passeer je de typische Zweedse schattige houten huizen en haventjes. De route sluit aan op de fietsroutes Kattegattleden en Sydostleden.

Sydkustleden © Jessica de Korte

Sydkustleden © Jessica de Korte

Sydkustleden © Jessica de Korte

Sydkustleden © Jessica de Korte

De Fietsroute en de Wandelroute van het Jaar zijn een initiatief van de Fiets en Wandelbeurs, het grootste indoor event ter wereld voor fietsers en wandelaars.