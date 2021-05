In de herfst opent in Cornwall een 240 kilometer lange fietsroute langs het mooiste stuk van de Britse kust en langs bezienswaardigheden als St. Michael's Mount en Land's End.

In het uiterste zuidwesten van het Verenigd Koninkrijk ligt Cornwall dat bekendstaat om de mooie, ruige kust en mooie vissersdorpjes en badplaatsen. Dankzij het milde klimaat vind je er een subtropische plantengroei. In de zomer is het onder de Britten en buitenlanders een populaire vakantieregio.

Lizard Point © Getty Images

Met de nieuwe fietsroute West Kernow Way, die volgens de planning in september zal openen, ontloop je de drukte en passeer je enkele minder bekende attracties in het graafschap.

De route begint en eindigt in Penzance en is ongeveer 240 kilometer lang. Je fietst in vier dagen langs de schitterende kustlijn en je passeert tegelijk monumenten uit de Bronstijd en resten van het industriële verleden van Cornwall. Cycling UK heeft de route uitgestippeld en daarvoor rustige ruiterpaden, landweggetjes en zijwegen geselecteerd.

. © Getty Images

Sophie Gordon van Cycling UK: 'Het grote voordeel van fietsen buiten de grote wegen op de West Kernow Way is dat je wegblijft van de massa's en dat je minder bekende pareltjes in Cornwall kan bezoeken en dat zonder de wegen met auto's te vullen.' Door het aangename klimaat is Cornwall ook buiten de zomermaanden een fijne bestemming om te fietsen en daarom wordt de route in september, na de zomerse drukte, geopend.

Botallack © Getty Images

Enkele hoogtepunten die aan de route liggen zijn zowel het meest westelijk gelegen puntje op het Britse vasteland Land's End als de meest zuidelijke plaats Lizard Point. Ook kom je langs St. Michael's Mount: een kasteel dat werd gebouwd op een voor de kust gelegen eilandje waar je bij eb naartoe kan wandelen en dat doet denken aan Mont Saint Michel in Frankrijk. In Botallack kan je de voormalige mijngebouwen die tegen de steile kliffen zijn aangebouwd en waar delen van de serie Poldark werden opgenomen, bezoeken.

Botallack © Getty Images

Nog meer geschiedenis is te vinden in Mên-an-Tol waar drie 3.500 jaar oude rechtopstaande stenen uit de Bronstijd staan en waarvan nog altijd niet bekend is wat hun doel is. In het in de veertiende eeuw gebouwde Carn Brea Castle is tegenwoordig een restaurant gevestigd. Een laatste hoogtepunt is het openluchttheater Minack dat op een prachtige locatie boven de Atlantische Oceaan ligt.

Mên-an-Tol © Getty Images

Minack Theater © Getty Images

De afgelopen jaren heeft Cycling UK ieder jaar een nieuwe langs fietsroute gelanceerd. In 2020 was dat de King Alfred's Way. Deze 350 kilometer lange route in het zuiden van Engeland loopt door '10.000 jaar geschiedenis', zegt de website. Je fietst onder andere langs Stonehenge, de Avebury Stone Circle, Farnham Castle en de kathedralen in Winchester en Salisbury. In 2019 werd de 1300 kilometer lange Great North Trail, van het Peak District naar Cape Wrath of John O'Groats, gelanceerd en in 2018 de North Downs Way die over 240 kilometer loopt van Farham in Surrey naar Dover in Kent. Voor de komende jaren staan een route in Norfolk en eentje in Kent op de planning.

Land's End © Getty Images

Carn Brea Castle © Getty Images

St. Michael's Mount © Getty Images

