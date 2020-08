Styliste Zerina Akers heeft voor Black is King alles uit de kast gehaald. Haar roots integreren in een creatief geheel dat commerciël werkt is haar speciliateit. 'Beyoncé was mijn eerste klant.'

Queen B strikes again. De musicalfilm 'Black is King', die overigens deels in België is gefilmd, is gevuld met looks van koninklijke allures. De stylist achter dit modefeest is Zerina Akers. Ze begon bij W Magazine als een van de twee enige zwarte werknemers. Acht jaar later kon ze bij Beyoncé aan de slag. Het portret van een doorzetter. AutodidactAkers groeide op in Landover, een traditioneel Afro-Amerikaanse stad in Maryland. Ze deed modekennis op door te bladeren in magazines en te raden welke designer de kleren had ontworpen. Op de middelbare school organiseerde ze ooit een modeshow met haar eigen kledinglijn. Akers zette haar eerste styling stappen als stagiair bij W Magazine. Daar stak ze in 2006 haar voet tussen de deur en keerde later terug als freelancer. Onder toeziend oog van veteranen Alex White en Karl Temper, ontdekte ze de beeldende kracht van mode. 'Vroeger dacht ik dat je enkel als ontwerper in de mode kon werken. Niet dus. De modewereld in feite is erg breed,' vertelde ze in een interview met HypeBae. Ze stylde fotoshoots voor magazines en maakte daarna de overgang naar advertenties. De combinatie van een creatieve en commerciële achtergrond komt haar als celebrity stylist goed van pas. De looks moeten origineel zijn en aansluiten bij het imago van de artiest. Dat doet Akers meesterlijk goed. 'Als ik een nieuwe klant heb, begin altijd met een goed gesprek. Ik moet weten wie ik aan het aankleden ben.'Aan de slag bij BeyoncéAkers ontmoette Beyoncé op een fotoshoot. Enkele maanden later bleek dat de superster een stylist zocht. 'Ik heb me aangemeld, zonder enige verwachting. Ik had nog nooit een bekende persoon gestyled.' Na een proefperiode van een maand, was ze binnen. Hun samenwerking begon met een serie Instagramposts om Beyoncé's nieuwe look aan te kondigen. De zangeres combineerde stuks van grote modehuizen met die van onafhankelijke creatievelingen. De vraag naar de stuks explodeerde en de posts werden door Vogue besproken. Zoiets kan voor kleine ontwerpers een doorbraak zijn. 'Omdat het Beyoncé is, ga ik graag er over de top. Ik verzamel van alles een beetje, van T-shirts tot couture. Zo is er ruimte voor spontane ideeën,' legt Akers uit aan Harper's Bazaar. Modieus activismeAkers' handelsmerk is het samenbrengen van talent om een gezamenlijke look te creëren. Elk accessoire en kledingstuk wordt zorgvuldig door haar geselecteerd. Zo vroeg ze Antwerpse onderneemster Nadine Veldman om oorbellen naar haar op te sturen, die eindigden aan de oren van Queen B in de videoclip 'Already'. (Lees er hieronder meer over)'Ik hou ervan ontwerpers uit te dagen. Lace by Tanaya, bijvoorbeeld, is een accessoire- en lingeriemerk. Ik vroeg haar om een poncho te maken met kristallen die eruit zien als regendruppels. Het heeft goed uitgepakt.' Naast alle glamour, verliest Akers de einddoel niet uit oog: een ode brengen aan Afro-Amerikaanse cultuur. 'Zwarte ontwerpers een stem en zichtbaarheid geven, daar maakten we het visuele album voor.' Om dezelfde reden startte Akers met het platform Black Owned Everything. Zo kan ze als styliste in contact komen met onafhankelijke zwarte ontwerpers overal ter wereld. Akers heeft een zwak voor zeldzame stuks, maar is even goed te vinden voor hits. Zo is Beyoncé in 'Already' ook te zien in een bodysuit van Marine Serre, die op La Cambre in Brussel haar vak leerde. De gekende halve-maan-print van de Franse ontwerpster kon al menig modeharten voor zich winnen.Akers' opulente werk in Black is King wordt met veel applaus onthaald, maar zelf houdt ze de voeten op de grond. 'Ik had zoveel respons niet verwacht. Als je aan het werk bent, zit je in een bubbel en merk je dat niet. Je doet gewoon verder, stapje voor stapje.'