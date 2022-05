Walter Van Beirendonck is deze week gasthoofdredacteur van Knack Weekend

Deze week sta ik mijn plaatsje als hoofdredacteur van je favoriete magazine met plezier af aan Walter Van Beirendonck. Na 35 jaar voor de klas en 15 jaar als hoofd van de modeafdeling neemt de ontwerper afscheid van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Antwerpen. In de Knack Weekend van woensdag blikken we terug op die mooie jaren samen met zijn vrienden, collega’s en familie.

Walter Van Beirendonck heeft zijn job altijd met veel passie en liefde gedaan. Niet alleen begeesterden hij en zijn team een hele generatie ontwerpers (o.a. Glenn Martens, Rushemy Botter, A.F. Vandevorst, Tim Van Steenbergen, Christian Wijnants…), hij maakte van de Academie ook een van de meest prestigieuze modeopleidingen ter wereld. Zijn afscheid voelt als het einde van een tijdperk en daarom wilden we hem, als redactie met een hart voor Belgische mode, op een gepaste manier in de bloemetjes zetten.

Toen we Walter Van Beirendonck enkele maanden geleden vroegen of hij gasthoofdredacteur wilde zijn, was hij meteen enthousiast. Hij haalde zijn agenda boven, maakte terstond een planning en deed een hele rits voorstellen voor reportages die hij mogelijk in het magazine zag. Een halfuurtje later lag de inhoud zo goed als vast. Ons team kon aan de slag. Zelden een redactievergadering gehad die zo efficiënt verliep.

Op het afscheid zelf verheugde hij zich iets minder. Na twee jaar covid-pandemie, leek het afscheid heel erg plots. Het valt hem duidelijk heel zwaar om zijn geliefde Academie te verlaten, geen les meer te kunnen geven in het derde jaar en het docententeam niet langer te kunnen leiden. Dat zijn eigen label inmiddels hoge toppen scheert, is een zegen. Het zwarte gat dreigt niet voor Van Beirendonck.

In het magazine komen veel getuigenissen van vrienden, collega’s, ontwerpers en oud-studenten aan bod, brengen we ‘zijn derde jaar’ in beeld, en beleven we met vijf van De Zes van Antwerpen een heerlijke trip down memory lane. Kortom, het magazine schetst een mooi beeld van wie hij was als student, docent en hoofd van de Academie. Een grote persoonlijkheid met een warm hart, zoveel mag duidelijk zijn!

Het magazine ligt woensdag in de krantenwinkels. Veel leesplezier.